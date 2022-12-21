Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікого ображати

День, коли не можна нікого ображати – ні ділом, ні словом, ні навіть поглядом: бумеранг не забариться.

Настрої, які панують цього дня у стосунках між людьми, спокійні та доброботливі, і порушувати їх – собі дорожче. Якщо людина не впевнена в тому, що не порушить гармонію навколишнього світу, максимум часу їй потрібно провести наодинці із самою собою. Несподіваний, але засуджений прибуток, ймовірний сьогодні, бажано хоча б частково пустити на добру справу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 грудня для Овнів

День сприятливий для контактів із діловими та бізнес-партнерами: велика ймовірність того, що вдасться підписати вигідну угоду чи контракт, на які ви вже встигли махнути рукою.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 грудня для Тельців

Вільний від роботи час зірки рекомендують вам присвятити спілкуванню з близькими людьми – особливо з тими, з ким ви давно не бачилися та не розмовляли: такий контакт буде корисним і їм, і вам.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 грудня для Близнят

Будь-які угоди які ви вирішите укласти або підписати цього дня, повинні бути добре продумані та ретельно підготовлені – інакше велика ймовірність дрібної, але дуже прикрої помилки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 грудня для Раків

Чим менше ви сьогодні спілкуватиметеся зі своїми колегами, тим краще, інакше ви можете опинитися втягнутими в "битву" за чужі кар'єрні інтереси – навіщо витрачати на неї свій час і сили?

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 грудня для Левів

Не дозволяйте негативно налаштованим до вас людям вивести вас на прояв емоцій: пожартувавши або розсміявшись їм в обличчя, ви виб'єте у них з рук зброю проти вас, і вони виявляться безсилими.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 грудня для Дів

Підтримку – насамперед моральну, яка знадобиться вам цього дня, – зірки радять шукати у друзів: так уже вийшло, що вони в курсі ситуації, а отже, порадять, що і як треба робити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 грудня для Терезів

Навіть якщо вам здасться, що стосунки з близькою людиною себе вичерпали, не поспішайте з них виходити: пам'ятайте, що зруйнувати завжди легше, ніж створити, і згодом ви можете пошкодувати про своє рішення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 грудня для Скорпіонів

Представникам вашого знака може здатися, що вони безсилі перед обставинами, в яких опинилися: насправді це не так, але правильне рішення вдасться ухвалити лише у спокійному стані.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 грудня для Стрільців

Головне для вас сьогодні – відчуття того, що у вас є надійний тил, і люди, які підтримають у будь-якій ситуації, тож не пошкодуйте часу на спілкування з друзями та родичами.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 грудня ля Козорогів

Намагайтеся утримувати себе в оптимістичному стані духу, навіть якщо це доведеться робити силоміць: усмішка, навіть будучи "приклеєною" до обличчя, сприятливо відбивається на настрої і, як наслідок, житті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 грудня для Водоліїв

Не варто поспішати з прийняттям несподіваної – дуже вигідної – пропозиції: ця порада не означає, що йдеться про каверзу, просто візьміть час на роздуми – вони допоможуть вам оцінити її з усіх боків.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 грудня для Риб

Час сприятливий для купівлі будь-яких речей, але особливо рекомендується звернути увагу на велику побутову техніку та нерухомість, але пам'ятайте, що умови угоди повинні виключити будь-які ризики.

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