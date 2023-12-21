Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно приділити увагу близьким

День сприятливий для нових починань у всіх сферах нашого життя й діяльності.

А ось проєкти, які були розпочаті раніше, але з якоїсь причини так і не закінчені, поки краще відкласти – вони займуть дуже багато часу, але водночас довести їх до пуття, найімовірніше, так і не вдасться. Важливо також приділити хоча б трохи часу своїм близьким – коханим, родичам і друзям.

Овен

Отримані в цей день гроші – зарплату чи гонорари – не варто витрачати одразу ж, навіть якщо йдеться про подарунки: поспішні придбання, найімовірніше, виявляться невдалими, тому вибирати їх треба обачно.

Телець

Досягти успіху зможуть лише ті, хто заздалегідь складе докладний план і ретельно йому дотримуватиметься, інакше доведеться відволікатися то на одну, то на іншу справу, залишаючи без уваги основну роботу.

Близнята

Енергії дня сприятливі для наведення ладу в оселі, що особливо актуально напередодні свят: не сприймайте це заняття як обов'язок – спробуйте отримати від нього задоволення.

Рак

Не відштовхуйте людину, яка прийде до вас, як-то кажуть, повинитися: яким би огидним не був її вчинок, вона, схоже, усвідомила, що помилялася, і абсолютно щиро хоче помиритися.

Лев

Незважаючи на те, що на календарі будній день, можна і потрібно займатися домашніми справами, але – з однією умовою: вибирайте ті, що є для вас улюбленими – вони і сьогодні покращать вам настрій.

Діва

Слоган "Мета виправдовує засоби" не варто вважати керівництвом до дії цього – втім, як і будь-якого іншого – дня: можливо, ви й отримаєте те, чого хочете, та згодом пошкодуєте про це

Терези

Допомога, по яку можуть сьогодні звернутися до вас люди з вашого оточення, найімовірніше, буде не матеріальної, а моральної властивості: просто поговоріть з людиною, яка цього потребує, або дайте їй добру пораду.

Скорпіон

Нинішній день бажано присвятити добрим справам – вони завжди актуальні, але напередодні Різдва – особливо, до того ж будь-яка благодійність цього дня повернеться до вас бумерангом.

Стрілець

Можна – і треба – спілкуватися з керівництвом, переконуючи його в доцільності нової ідеї, яка спаде вам на думку: воно не лише схвалить її, а й, що особливо приємно, замислиться про підвищення вашої зарплати.

Козоріг

Високий коефіцієнт корисної діяльності, який супроводжуватиме вам сьогодні, дозволить переробити таку кількість справ, на які у вас в інший час витрачався тиждень – потрібно вибрати найважливіші.

Водолій

Не варто виявляти героїзм, намагаючись витягнути робоче навантаження, яке вам не до снаги: відчувши, що втомилися, зверніться по допомогу до колег – вони охоче вам її нададуть.

Риби

Зірки рекомендують присвятити день близьким людям: навіть якщо ви зайняті на роботі, намагайтеся знайти час, щоб відвідати їх – поговорити, запитати поради, згадати минулі – приємні – часи.

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