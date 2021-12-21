Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку: день ошуканства та спокус

Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку: день ошуканства та спокус

День ошуканства та спокус на всіх рівнях життя, які будуть підстерігати буквально на кожному кроці.

Астрологи рекомендують не залишати своє житло – тільки воно може захистити від негативного впливу навколишнього світу. Якщо ж такої можливості немає, необхідно продумати заздалегідь маршрут, який дозволить доїхати до пункту призначення, не відволікаючись на заходження до магазинів, і швидко повернутися додому.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 грудня для Овнів

Велика ймовірність того, що оточення – до того ж не лише сторонні, а й домашні – будуть намагатися роздратувати вас: головне, не піддаватися на провокації і зберігати спокій.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 грудня для Тельців

Особливу увагу необхідно звернути на стосунки з коханою людиною: сварки, які виникатимуть буквально на рівному місці, можуть призвести до серйозного конфлікту.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 грудня для Близнят

Сьогодні не варто нікому доводити свою правоту, навіть якщо ви повністю у ній впевнені: переконати в ній все одно нікого не вдасться, а ось нерви – як собі, так і іншим – вдасться неабияк зіпсувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 грудня для Раків

Генеральне прибирання, проведене цього дня, допоможе не тільки навести чистоту та лад, а й очистити свій будинок чи квартиру від негативної енергії, що накопичилася там останнім часом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 грудня для Левів

Ідея швидкого і легкого заробітку, якою поділиться з вами хтось із колег, найімовірніше, виявиться з каверзою, тому не варто піддаватися спокусі – він загрожує не так прибутком, як збитками.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 грудня для Дів

День, коли від будь-яких фінансових операцій, якою б складністю вони не були, краще відмовитися: велика ймовірність помилки, зокрема друкарської, наслідки якої можуть виявитися непередбачуваними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 грудня для Терезів

Самокритика сьогодні – на відміну від інших днів – замість очікуваної користі завдасть шкоди: внаслідок пов'язаного з нею падіння самооцінки не вдасться впоратися і з половиною призначених на цей час справ.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 грудня для Скорпіонів

День, коли можуть активізуватись токсичні люди, мета яких – відібрати у вас енергію, необхідну для вирішення професійних та побутових питань: не варто йти у них на поводі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 грудня для Стрільців

Не варто ділитися своїми професійними планами з оточенням, якщо, звичайно, ви не хочете, згодом з прикрістю спостерігати, як вони здійснюють за вас ваші мрії.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 грудня для Козорогів

Від ухвалення важливих рішень – як професійного, так і особистого характеру – сьогодні краще відмовитись, щоб згодом не шкодувати про припущену помилку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 грудня для Водоліїв

Від спілкування з людьми з минулого – колишніх друзів чи коханих – сьогодні краще відмовитись: воно не принесе очікуваного – позитивно-душевного – ефекту, а, навпаки, спричинить негативні емоції.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 грудня для Риб

Потрібно знайти час для літніх родичів, настрій яких сьогодні залишить бажати кращого: телефонна бесіда з вами, а ще краще – ваш візит, забезпечать їм душевну рівновагу.

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