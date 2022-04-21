Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: день кардинальних життєвих змін

День кардинальних – революційних – перетворень, які спрямують життя у новий – несподіваний – напрямок.
Головне, не сумніватися у правильності своїх дій, не відмовлятися від ухвалених раніше рішень та не відступати з намічених раніше позицій. На успіх насамперед можуть розраховувати ті, хто вміє – і любить – працювати в команді, одинакам талан навряд чи усміхнеться.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 квітня для Овнів
Прекрасний день для того, щоб проявити свою фірмову завзятість – можна навіть сказати, впертість, вона допоможе вам досягти поставленої – як професійної, так і особистої – мети.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 квітня для Тельців
Не варто надто серйозно сприймати все, що відбуватиметься з вами цього дня – додайте до вашого ставлення до подій хоча б трохи іронії, і ви з подивом виявите, що жити вам стало набагато легше.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 квітня для Близнят
Мінливість – головна якість вашого характеру, яка часто створює труднощі як вам самим, так і оточенню – спробуйте бути більш стабільними та передбачуваними, це потрібно насамперед вам.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 квітня для Раків
Ви виходите на фінішну пряму — ще буквально кілька кроків, і вам вдасться досягти мети, яку ви перед собою поставили — головне, не гальмувати і тим більше не відступати — це загрожує провалом.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 квітня для Левів
Сили, яких у вас цього дня буде більш ніж достатньо, необхідно економити, інакше ви витратите їх на дрібниці, а на справді важливу справу їх уже не вистачить.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 квітня для Дів
День, коли будь-яка подія, яка на перший погляд здасться незначною, незабаром може кардинальним чином змінити ваше життя, тому важливо бути максимально уважними.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 квітня для Терезів
Висловлювати свою думку не тільки можна, а й потрібно, тільки варто пам'ятати, що відстоювати її з піною біля рота небажано, іноді тихий голос оточення чує краще за крик.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 квітня для Скорпіонів
Побачивши, що когось несправедливо образили, намагайтеся зробити все, щоб виправити ситуацію – колись людина, яку ви захистите, прийде до вас на допомогу.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 квітня для Стрільців
Плануючи справи на сьогоднішній день, врахуйте, що друзі та близькі люди можуть вимагати вашої уваги – не варто відмовляти їм у цій дрібниці, просто включіть бесіди з ними до списку першочергових завдань.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 квітня для Козорогів
Не варто витрачати свій час на плітки, чутки і особливо інтриги – заняття ці, як відомо, неплідні, тому ні до чого доброго не приведуть, зате залишать відчуття жалю через припущену помилку.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 квітня для Водоліїв
День сприятливий для проведення переговорів найрізноманітнішої – як професійної, так і особистої – властивості, у будь-якому разі співрозмовник буде налаштований доброзичливо та легко піде назустріч.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 квітня для Риб
Будьте максимально чесні із самими собою – пам'ятайте, що інших ви можете обдурити, а ось себе – навряд чи, не варто хитрувати там, де треба говорити правду, тільки правду та нічого, крім правди.
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