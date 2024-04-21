Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли на поверхню виходять сили зла

Не найкращий для початку тижня день, коли на поверхню виходять сили зла, мета яких – провокувати людей на негативні думки і вчинки.
Від того, наскільки у людини вистачить сил – і бажання – опиратися негативному впливу, багато в чому залежить її майбутнє: очистити зіпсовану карму буде непросто, а в особливо складних випадках – і зовсім неможливо. Побачивши, що когось несправедливо кривдять, треба втрутитися і прийти на допомогу – доля віддячить за добру справу.
Овен
Новий проєкт, розпочатий цього дня, навряд чи буде успішним, тож братися до таких справ бажано лише в разі нагальної потреби, ще краще – зачекати з ними.
Телець
Зірки рекомендують провести сьогоднішній день на самоті, але якщо такої нагоди не випаде, намагайтеся хоча б якомога менше спілкуватися з людьми, які вас оточують.
Близнята
Сил для серйозних звершень – як фізичних, так і моральних – сьогодні буде відверто недостатньо, але й не діяти не можна, тому підберіть для себе якусь необтяжливу, але цікаву справу.
Рак
Людей, які бажають – шляхом провокацій та невмотивованої агресії – збити вас з позитивного настрою, виявиться достатньо, ваше ж завдання – не піддаватися їхнім діям і зберігати спокій.
Лев
Не варто вірити людям, які захочуть зганьбити у ваших очах близьку вам людину: спочатку перевірте їхні слова – велика ймовірність того, що вони виявляться банальним наклепом.
Діва
Вирішуючи професійні питання, не женіться за кількістю – ви можете досягти високих показників, але водночас постраждає якість, а це може не найкращим чином позначитися на вашому авторитеті.
Терези
Яким би привабливим не здався вам новий знайомий, не варто одразу ж наближати його до себе – стосунки не стануть ні щасливими, ні довготривалими, і крім розчарування, нічого більше не принесуть.
Скорпіон
Якщо справа – професійної чи побутової якості – не залагодиться від самого початку, не варто витрачати на неї час і сили, краще зосередитися на невеликих, але від цього не менш важливих питаннях.
Стрілець
Не варто дослухатися до чужих порад, особливо якщо вони виявляться непроханими: порадьте авторові замість нав'язливого втручання у ваше життя спочатку розібратися з власним.
Козоріг
Сни цієї ночі можуть дати відповідь на дуже важливе для вас питання, вирішити яке не вдавалося вам тривалий час: тепер ваша підсвідомість підкаже, як вчинити правильно.
Водолій
Ні в професійному, ні в господарському розумінні не варто братися до кількох справ одразу: гонитва за двома – чи більше – "зайцями" неабияк виснажить, а бажаного результату не принесе.
Риби
Останнім часом – втім, як завжди – ви багато й наполегливо працювали, тому втома, яку ви сьогодні відчуєте, – річ цілком закономірна: незважаючи на будній статус дня, присвятіть його відпочинку.
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