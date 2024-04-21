Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли на поверхню виходять сили зла

Не найкращий для початку тижня день, коли на поверхню виходять сили зла, мета яких – провокувати людей на негативні думки і вчинки.

Від того, наскільки у людини вистачить сил – і бажання – опиратися негативному впливу, багато в чому залежить її майбутнє: очистити зіпсовану карму буде непросто, а в особливо складних випадках – і зовсім неможливо. Побачивши, що когось несправедливо кривдять, треба втрутитися і прийти на допомогу – доля віддячить за добру справу.

Овен

Новий проєкт, розпочатий цього дня, навряд чи буде успішним, тож братися до таких справ бажано лише в разі нагальної потреби, ще краще – зачекати з ними.

Телець

Зірки рекомендують провести сьогоднішній день на самоті, але якщо такої нагоди не випаде, намагайтеся хоча б якомога менше спілкуватися з людьми, які вас оточують.

Близнята

Сил для серйозних звершень – як фізичних, так і моральних – сьогодні буде відверто недостатньо, але й не діяти не можна, тому підберіть для себе якусь необтяжливу, але цікаву справу.

Рак

Людей, які бажають – шляхом провокацій та невмотивованої агресії – збити вас з позитивного настрою, виявиться достатньо, ваше ж завдання – не піддаватися їхнім діям і зберігати спокій.

Лев

Не варто вірити людям, які захочуть зганьбити у ваших очах близьку вам людину: спочатку перевірте їхні слова – велика ймовірність того, що вони виявляться банальним наклепом.

Діва

Вирішуючи професійні питання, не женіться за кількістю – ви можете досягти високих показників, але водночас постраждає якість, а це може не найкращим чином позначитися на вашому авторитеті.

Терези

Яким би привабливим не здався вам новий знайомий, не варто одразу ж наближати його до себе – стосунки не стануть ні щасливими, ні довготривалими, і крім розчарування, нічого більше не принесуть.

Скорпіон

Якщо справа – професійної чи побутової якості – не залагодиться від самого початку, не варто витрачати на неї час і сили, краще зосередитися на невеликих, але від цього не менш важливих питаннях.

Стрілець

Не варто дослухатися до чужих порад, особливо якщо вони виявляться непроханими: порадьте авторові замість нав'язливого втручання у ваше життя спочатку розібратися з власним.

Козоріг

Сни цієї ночі можуть дати відповідь на дуже важливе для вас питання, вирішити яке не вдавалося вам тривалий час: тепер ваша підсвідомість підкаже, як вчинити правильно.

Водолій

Ні в професійному, ні в господарському розумінні не варто братися до кількох справ одразу: гонитва за двома – чи більше – "зайцями" неабияк виснажить, а бажаного результату не принесе.

Риби

Останнім часом – втім, як завжди – ви багато й наполегливо працювали, тому втома, яку ви сьогодні відчуєте, – річ цілком закономірна: незважаючи на будній статус дня, присвятіть його відпочинку.

Читайте також: