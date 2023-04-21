Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно йти вперед

Діяльний та активний день, протягом якого не можна задовольнятися вже досягнутою метою – необхідно йти вперед.
Головне, про що, на думку зірок, потрібно пам'ятати в цей час, так це про необхідність контролювати енергію, яка надходить до людини від Всесвіту — вирвавшись назовні, вона може отримати владу над людиною і буквально змусити її робити те, чого вона, можливо, не хоче. Не можна піддаватися на провокації та поводитися агресивно – ворожі випади стосовно інших людей можуть призвести до найнесподіваніших наслідків.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 квітня для Овнів
Шпильки, які на вашу адресу відпускають люди, що перебувають поруч – зокрема й близькі вам – можуть бути неприємними, але звертати на них увагу неварто, інакше затягне у вирву конфлікту.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 квітня для Тельців
Занадто активна діяльність може стати причиною втоми і, як наслідок, погіршення самопочуття: не поспішайте хапатися за аптечку, досить просто відпочити.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 квітня для Близнят
Неварто, тільки вставши з ліжка, одразу ж хапатися за вирішення професійних чи побутових питань – потрібно спочатку як слід підготуватися до роботи і лише потім починати діяти.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 квітня для Раків
Представники вашого знака – мабуть, єдині у всьому зодіакальному колі, кому сьогодні не тільки можна, а й треба "показати зуби": дайте кривдникам зрозуміти, що не мають наміру терпіти їхні випади.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 квітня для Левів
Якщо ви невпевнені в тому, що зможете стриматися і не наговорити неприємних речей людям, які вам не подобаються, краще ні з ким не спілкуйтеся — залиштеся вдома, на календарі вихідний день.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 квітня для Дів
Придушити негативні емоції, які можуть від самого ранку не найкращим чином впливати на вашу поведінку, допоможе будь-яка робота на свіжому повітрі – наприклад, у саду або на присадибній ділянці.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 квітня для Терезів
Не варто випробовувати на міцність свій організм, посилено займаючись спортом: надмірне фізичне навантаження може спричинити не тільки перевтому, що саме собою неприємно, а й травми.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 квітня для Скорпіонів
Якщо ви шукатимете привід для сварки з кимось із оточення, не сумнівайтеся — ви його знайдете, ось тільки чи потрібні вам зайві конфлікти — питання першочергове, краще їх уникати.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 квітня для Стрільців
Запорукою успіху у намічених на цей день справах, навіть якщо вони стосуються лише господарства та побуту, стане наперед складений план: головне, не відхилятися від нього та не змінювати його пункти місцями.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 квітня для Козорогів
Енергію, надлишок якої відчуватиметься від самого ранку, бажано направити в мирне русло, інакше можна наробити — або наговорити — того, що розсварить вас із найближчими людьми.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 квітня для Водоліїв
Тим, хто давно збирався змінити місце роботи, зірки рекомендують присвятити день вивченню відповідних сайтів: цілком можливо, що одна з вакансій вас серйозно зацікавить.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 квітня для Риб
Підтримувати гарний настрій не так складно, як здається: достатньо відволіктися від нагальних проблем, взявши до рук улюблену книжку або знайшовши в Інтернеті новий серіал – вихідний день вам на допомогу.
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