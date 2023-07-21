Гороскоп на 22 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба плисти за течією

День, енергетика якого спокійна й некваплива: від неї не варто очікувати різких підйомів, натомість падінь, на щастя, не передбачається.

Зірки рекомендують плисти за течією, не роблячи різких рухів і не намагаючись опиратися, тим більше, що зробити це однаково не вдасться. Небажано вирушати в поїздки – перешкод на шляху може виникнути стільки, що захочеться повернутися назад.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 липня для Овнів

Категоричність у судженнях, яка властива представникам вашого знака, сьогодні може спричинити законне обурення людини, якій ви вирішите зробити зауваження, тому краще відмовитися від неї.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 липня для Тельців

Незважаючи на вихідний день, від порожніх розмов із друзями та родичами краще відмовитися – вони заберуть у вас енергію, яку потрібно витратити на корисніші справи – наприклад, хобі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 липня для Близнят

Зірки рекомендують вам сьогодні менше говорити і більше слухати: так ви зможете не видати власні секрети та дізнатися корисну інформацію від балакучіших співрозмовників.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 липня для Раків

Сварка з близькою людиною негативно позначиться на ваших стосунках, тому намагайтеся уникати розбіжностей – будь-які питання й суперечки намагайтеся вирішувати мирним шляхом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 липня для Левів

Навіть якщо ви мали намір провести сьогоднішній день, займаючись спортом, відмовтеся від активних дій – нічого, крім втоми, вони вам не дадуть, краще почитайте або подивіться серіали.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 липня для Дів

День сприятливий для того, щоб розставити крапки над "і" у стосунках із коханою людиною: інтуїція підкаже вам, чи варто їх продовжувати, чи краще завершити, доки вони не увійшли у критичну стадію.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 липня для Терезів

Все, що станеться цього дня, не буде випадковим: будь-яка подія зумовлена попереднім життям і вчинками, які ви на той час зробили, тому не дивуйтеся, а робіть висновки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 липня для Скорпіонів

Велика ймовірність того, що хтось із друзів чи близьких звернеться до вас сьогодні по допомогу, яка полягатиме в тому, щоб уважно вислухати людину і, за можливості, дати їй слушну пораду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 липня для Стрільців

Хочете відпочити душею – вирушайте на природу: якщо немає можливості поїхати на дачу, сходіть хоча б до найближчого парку – така прогулянка налаштує вас на оптимістичний лад і примирить із дійсністю.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 липня для Козорогів

Крихку душевну рівновагу, яка супроводжуватиме вас від самого ранку, дуже легко порушити, тому намагайтеся не спілкуватися з неприємними вам людьми – від внутрішньої гармонії не залишиться і сліду.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 липня для Водоліїв

До інформації, яка сьогодні надходитиме з різних джерел, необхідно поставитися з максимальною увагою – найближчим часом вона вам знадобиться.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 липня для Риб

Намагайтеся присвятити сьогоднішній день – або хоча б значну його частину – спілкуванню з рідними та близькими людьми: ви не лише виконаєте свій обов'язок, а й отримаєте заряд душевного тепла.

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