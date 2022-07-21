Гороскоп на 22 липня для всіх знаків зодіаку: день негативної енергії

День потужної негативної енергетики, що не найкраще відіб'ється на моральному стані людей.

До численних викликів, які ставить життя, потрібно ставитися з розумінням та готовністю – на них необхідно відповідати, лише так вдасться чогось досягти – як у професії, так і в особистому житті. Категоричне табу в цей час зірки накладають на з'ясування стосунків із близькими людьми – воно може закінчитись серйозним, аж до розриву, конфліктом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 липня для Овнів

Поставивши перед собою мету – як професійну, так і особисту, необхідно йти до неї, незважаючи на перешкоди, що виникають на шляху, у протилежному разі на успіх можна не сподіватися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 липня для Тельців

Сьогодні важливо у всьому поступатися близькій людині, свідомо відмовляючись від конфлікту, інакше на поверхню може вийти взаємне невдоволення, яке накопичилося, що не доведе до добра.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 липня для Близнят

Нові люди, які цього дня можуть з'явитися у вашому оточенні, не такі прості, як видаватиметься на перший погляд – щоб уникнути неприємних сюрпризів, необхідно бути обережними.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 липня для Раків

Спілкування з людьми з вашого оточення ускладнить взаємне нерозуміння, яке буде зумовлене негативними енергіями дня: щоб не порушити рівновагу у стосунках із близькими, краще не йти на конфлікт.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 липня для Левів

Велика ймовірність того, що хтось із колег попросить вас підмінити його – зірки наполегливо рекомендують вам не брати на себе чужі обов'язки, ви можете не помітити закладеного в цьому проханні підступу.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 липня для Дів

Пропозиція нового місця роботи може здатися більш ніж спокусливою, проте від неї краще відмовитися – насправді, все буде не так просто, як видаватиметься на перший погляд.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 липня для Терезів

Небажано втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо вам здасться, що одну з його сторін несправедливо кривдять – найімовірніше, ситуація має підводне каміння, що спотворює її сприйняття вами.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 липня для Скорпіонів

Перш ніж підписати якийсь документ, навіть якщо на перший погляд він видасться вам незначним, уважно прочитайте його зміст, інакше можна пропустити щось дуже важливе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 липня для Стрільців

Спілкування з недоброзичливо налаштованими стосовно вас людьми, навіть якщо ви змушені жити або працювати поряд із ними, краще звести до мінімуму – воно загрожує серйозним конфліктом.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 липня для Козорогів

У цей день важливо дотримуватися помірності у всьому – роботі, емоціях, і навіть харчовому раціоні: будь-яка надмірність може призвести до непередбачуваних і, що важливо, неприємних наслідків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 липня для Водоліїв

Від фінансових операцій – навіть найнезначніших, як-то поповнення телефонного рахунку – сьогодні треба відмовитися: навіть незначна помилка може спричинити втрати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 липня для Риб

У тому, що слово не горобець, вам сьогодні доведеться переконатися на власному досвіді, якщо, звісно, ви не покладете собі за правило спочатку думати і лише потім – говорити.

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