Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли мрії стануть дійсністю

День сприятливий для роботи над новими проєктами, які ще вчора здавалися недосяжними – сьогодні мрії стануть дійсністю.

Звісно, задарма нікому нічого на голову не впаде – необхідно буде докласти певних зусиль, зате й результат перевершить усі – навіть найсміливіші – очікування. Спілкування з оточенням відбуватиметься на позитиві, тому сьогодні не лише можна, а й потрібно вирішувати "завислі" питання з людьми навколо – як начальством, так і близькими.

Овен

Величезними фінансовими надходженнями, які можливі цього дня, потрібно розпоряджатися ощадливо: варто пам'ятати про те, що витратити можна все, але необхідність мати заощадження ніхто не скасовував.

Телець

Успіх супроводжуватиме лише тих із вас, хто заздалегідь складе докладний план найнеобхідніших справ і буде точно і скрупульозно – до пунктів і підпунктів – дотримуватися його.

Близнята

День сприятливий для наведення ладу в навколишньому просторі: бажано впорядкувати світ загалом, але почати треба із власного робочого столу – як реального, так і цифрового.

Рак

Людина, з якою вас пов'язує почуття взаємної образи, може з'явитися у вашому житті для того, щоб помиритися і налагодити стосунки – бажано забути минуле та піти їй назустріч.

Лев

День сприятливий не лише для професійних звершень, але і для грандіозних домашніх справ – наприклад, можна дати старт ремонту, якого потребує ваше житло – він буде швидким і результативним.

Діва

Важливо пам'ятати стару, але таку, що не втрачає своєї актуальності істину – мета далеко не завжди виправдовує засоби, спрямовані на її досягнення: не варто долати точку неповернення.

Терези

Сьогодні ви виявитеся авторитетом для людей у вашому оточенні, які звертатимуться до вас по пораду та допомогу – не варто їм відмовляти, тим більше, що ви дійсно можете відіграти важливу роль у їхньому житті.

Скорпіон

День, коли ви зможете продемонструвати найкращі якості своєї душі, зайнявшись благодійністю: все, що ви сьогодні віддасте іншим, незабаром повернеться до вас – причому в більшому обсязі.

Стрілець

Випадково почувши чужу розмову, не поспішайте робити висновки з фактів, які вона міститиме: велика ймовірність того, що близька людина обманює не вас, а того, з ким розмовляє.

Козоріг

Вирушаючи в поїздку, подумайте про те, як повертатиметеся назад у разі форс-мажору: несподівані перешкоди – передусім кліматичного характеру – можуть все ускладнити.

Водолій

Сьогодні люди охоче приходитимуть один одному на допомогу, тому в разі потреби не варто соромитися – потрібно не намагатися впоратися зі складним завданням самостійно, а просто попросити про сприяння.

Риби

День необхідно присвятити близьким людям – друзям і родині: навіть якщо ви будете зайняті на роботі, намагайтеся знайти час, щоб побути з ними – поговорити, згадати минулі часи.

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