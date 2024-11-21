Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли нічого не можна ламати

День, коли не можна нічого ламати – успішними будуть ті справи, які передбачають творення.

Заборона на руйнування стосується не лише матеріальних, а й моральних моментів: категорично небажано з'ясовувати стосунки з людьми, включно з найближчими – такі розмови можуть призвести до серйозних конфліктів. Натомість потрібно вирішувати питання, які давно вимагають до себе уваги: сьогодні на них піде набагато менше часу, ніж будь-якого іншого дня.

Овен

Пріоритетом для представників вашого знака сьогодні має стати допомога тим, хто вас про неї попросить, навіть якщо вирішення важливих питань доведеться відсунути на другий план – до них можна буде повернутися пізніше.

Телець

Зіткнувшись із необхідністю вирішення важливої проблеми, не поспішайте впадати у відчай: можливо, через свій життєвий досвід, ви добре знаєте, який порядок дій потрібно зробити в такому випадку.

Близнята

Не дозволяйте людям зловживати вашим терпінням і увагою, а також користуватися іншими вашими ресурсами – особливо часом, який ви не тільки можете, але й повинні витратити на себе.

Рак

Невелике, але дуже важливе відкриття вдасться сьогодні зробити тим, чия робота так чи так пов'язана з науковою діяльністю: важко сказати, чи принесе воно прибуток, але авторитету додасть напевно.

Лев

Звертайте увагу на інформацію, що надходить цього дня, навіть якщо на перший погляд вам здасться, що вона не має до вас жодного стосунку: дуже швидко ви зрозумієте, як нею можна скористатися.

Діва

За роботу над серйозними проєктами сьогодні не варто братися – успішними вони, найімовірніше, не стануть, а витраченому на них часу і – особливо – силам можна буде знайти інше – більш продуктивне – застосування.

Терези

Вибираючи, кому з двох ваших друзів надати посильну допомогу, зупиніться на тому, хто більше її потребує, а не на тому, хто з них вам більше подобається: не дайте особистим симпатіям взяти гору над реальністю.

Скорпіон

Дізнавшись чужу таємницю, намагайтеся одразу забути про неї: навіть якщо ваша мета – допомогти людині, яка була з вами надмірно відвертою, не варто робити обставини її життя загальним надбанням.

Стрілець

Будь-який добрий вчинок, здійснений вами сьогодні, за законом бумеранга дуже швидко принесе вам приємні – як матеріальні, так і моральні – дивіденди, втім, поганий теж не залишиться без відповіді вищих сил.

Козоріг

Не поспішайте ухвалювати важливе рішення: від нього дуже залежить, тому, перш ніж робити серйозний крок, зберіть необхідну вам інформацію і ретельно зважте всі «за» і «проти».

Водолій

Важливі робочі проєкти вам – як і представникам інших знаків зодіакального кола – бажано відкласти на потім, а сьогодні треба зайнятися наведенням ладу в документах – як реальних, так і цифрових.

Риби

Поведінка людей, які наполегливо – і нав'язливо – вас у чомусь переконуватимуть, повинна як мінімум вас насторожити: подумайте про те, чому вони так твердо стоять на своєму – у чому полягає їхній особистий інтерес.

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