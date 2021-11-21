Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: день негативної енергетики

Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: день негативної енергетики

День негативної енергетики, коли дуже легко піддатися спокусі та вчинити не так, як збирався спочатку.

Усвідомлення зради себе та своїх переконань прийде і виявиться більш ніж прикрим, проте виправити досконалий вчинок, швидше за все, виявиться неможливим. Найкращий спосіб уникнути такої ситуації – якнайменше спілкуватися з людьми, які схилятимуть до здійснення тих чи тих – вигідних для них – вчинків.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 листопада для Овнів

Велика ймовірність душевних – швидше за все, любовних – переживань, заглушити їх – хоча б на якийсь час – допоможе фізична праця, якою потрібно завантажити себе по саму маківку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 листопада для Тельців

Небажано покладатися на поради інших людей, навіть якщо йдеться про рідних та близьких: вони все одно не зможуть осягнути всю глибину ваших обставин та пов'язаних з ними роздумів, а отже, помиляться.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 листопада для Близнят

Не варто довіряти думці інших людей, навіть якщо ви звикли вважати їх своїми авторитетами – однаково через різні обставини у вас з ними може бути різний погляд на ті самі події.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 листопада для Раків

Зустріч із друзями, навіть якщо вона планувалася заздалегідь, краще відкласти: сьогодні є велика ймовірність того, що під час спілкування виникне конфлікт, який зіпсує не лише зустріч, а й стосунки загалом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 листопада для Левів

У взаєминах із коханою людиною небажано виявляти пиха і зарозумілість: навіть знаючи про те, що вам властива подібна поведінка, вони можуть образитися, і вивести їх із цього стану буде непросто.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 листопада для Дів

День, коли небажано не тільки проводити якісь – навіть незначні – фінансові операції, але навіть просто брати в руки гроші – це може виявитися поганою для матеріального становища прикметою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 листопада для Терезів

День, коли у суперечці народжується не істина, а конфлікт: не варто нав'язувати іншим людям свою думку, навіть якщо ви вважаєте її єдино правильною – залиште їм право на свій погляд на речі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 листопада для Скорпіонів

Намагайтеся нікому не давати жодних обіцянок, навіть якщо обставини будуть змушувати вас до цього: найімовірніше, виконати їх ви не зможете, і осад від того, що сталося, залишиться надовго.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 листопада для Стрільців

Зустріч із коханою людиною з незалежних від вас причин залишить не найприємніше враження, тому її – поки не пізно – краще перенести на інший, сприятливіший день.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 листопада для Козорогів

Нові знайомі, які можуть з'явитися у вашому житті цього дня, можуть виявитися небезпечними – у прямому розумінні цього слова – людьми: у спілкуванні з ними необхідно бути максимально обережними.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 листопада для Водоліїв

День сприятливий для прибирання в будинку або квартирі, під час якої необхідно позбавитися речей, що збирають негативну енергетику: наприклад, надколотий посуд — вам відразу стане дихати легше.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 листопада для Риб

Від будь-яких сімейних свят різного роду сьогодні краще відмовитися: понеділок – день важкий, тож гуляння може несподівано для всіх закінчитися грандіозним скандалом.

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