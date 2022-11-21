Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: день отримання результатів минулих зусиль

День, коли все, що, умовно кажучи, людина "посадила" в попередній місячний цикл, дасть свої перші "паростки".

За ними можна буде зрозуміти, як вона прожила цей місяць – чи використала вона енергію, отриману від всесвіту, з користю для себе, чи марно витратила її. Будь-які неприємності цього часу не будуть несподіваними – вони зумовлені вчинками, які ми самі зробили, тож і нарікати нам варто виключно на себе. З ситуації, що склалася, необхідно зробити важливі висновки на майбутнє – вони дозволять уникнути скоєних помилок.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 листопада для Овнів

Особливий успіх день обіцяє тим, хто займається бізнесом: велика ймовірність серйозних проривів у його розвитку – наприклад, можна буде підписати договір, який незабаром принесе вагомий прибуток.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 листопада для Тельців

Те, як представники вашого знака проведуть нинішній день, залежить від них самих: намагайтеся ставитися до людей максимально доброзичливо, і вони обов'язково віддячать вам тим самим.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 листопада для Близнят

На роботі не долучайтеся до коаліції одних співробітників проти інших, не дружіть проти когось – інакше ви можете опинитися у вкрай неприємному становищі, з якого важко виплутатися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 листопада для Раків

Навіть якщо хтось із людей у вашому оточенні заслужить ваше несхвалення, не поспішайте демонструвати їй своє негативне ставлення: можливо, краще промовчати, ніж, образивши людину, нажити ворога в її обличчі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 листопада для Левів

У спілкуванні зі своїм оточенням сьогодні необхідно тримати дистанцію, причому це стосується не лише сторонніх, а і близьких людей: саме вони сьогодні, самі того не бажаючи, можуть дуже боляче вас зачепити.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 листопада для Дів

Перш ніж поставити свій підпис під документом, необхідно ретельно його вивчити – інакше помилка, якої хтось припустився – чи друкарська помилка – в майбутньому може стати причиною серйозної проблеми.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 листопада для Терезів

Не поспішайте вірити на слово людині, яку погано знаєте, навіть якщо те, що вона скаже, збігається з вашим баченням ситуації – цілком можливо, що і ви, і вона лише видаєте бажане за дійсне.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 листопада для Скорпіонів

Будьте обережні з нав'язливими думками: навіть рядок з популярної пісеньки, багаторазово повторений, стане афірмацією і, відтворений у житті, створить у ній проблеми.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 листопада для Стрільців

Зняти напруження, яке може долати вас від самого ранку, легко можна буде за допомогою спілкування з приємними для вас людьми – друзями, родичами – особливо дітьми – та коханими.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 листопада для Козорогів

Успішним виявиться вирішення будь-яких фінансових питань, але особливі надії варто покладати на повернення боргів, на які ви вже встигли махнути рукою – настав час отримати давні й забуті гонорари.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 листопада для Водоліїв

Займаючись роботою, не забувайте про своє хобі: велика ймовірність того, що вам вдасться досягти в ньому серйозних висот і, як наслідок, непогано на цьому заробити: як відомо – багато грошей не буває, особливо в наш час.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 листопада для Риб

Не слухайте плітки про близьку людину, які вам з радістю передаватимуть сьогодні, а щоб зрозуміти, навіщо їх вирішили довести до вашого відома, подумайте про те, в чому полягає інтерес пліткаря.

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