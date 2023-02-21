Гороскоп на 22 лютого для всіх знаків зодіаку: день, який дасть надію

Нинішня місячна доба дає надію – після безпросвітних днів Гекати в цей час на небі вперше можна побачити тонкий місячний серп.

Його поява символічна – вона означає, що все, що було зроблено раніше, принесе перші результати – як у професійних справах, так і в особистих стосунках. У роботі вітаються такі якості, як завзятість у досягненні цілей, активність, енергійність, ентузіазм і послідовність, в особистому житті – вміння не зупинятися на пів дорозі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 лютого для Овнів

Не дозволяйте нікому зробити вас байдужими, збиваючи з курсу на активні дії і позбавляючи ентузіазму: якщо ви збережете "бойовий" настрій, за день вам вдасться зробити те, на що раніше витрачався тиждень.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 лютого для Тельців

Не дозволяйте собі висловлювань, які навіть теоретично можуть образити когось із ваших співрозмовників, інакше відновити стосунки, що зіпсувалися, буде складно, а то і взагалі неможливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 лютого для Близнят

Вашим девізом сьогодні має стати народна мудрість про користь раннього пробудження: запланувавши всі важливі справи на першу половину дня, ви все зробите дуже швидко й максимально результативно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 лютого для Раків

Не варто проховувати емоції – загнані глибоко всередину, вони можуть стати причиною серйозної депресії: покажіть оточенню, що ви можете бути чимось незадоволені – це буде корисно і для вас, і для них.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 лютого для Левів

Для спалаху роздратування вам сьогодні буде достатньо найменшого приводу, і ви ризикуєте спалахнути, наче сірник: результат такої поведінки може виявитися непередбачуваним, тож бажано опанувати себе.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 лютого для Дів

Спокуса пригадати людям у своєму оточенні всі їхні гріхи буде велика, але перш ніж пуститися берега, подумайте про те, чи готові ви вислухати претензії у відповідь – найімовірніше, ви цього не захочете.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 лютого для Терезів

За найменшої можливості оволодіти новими знаннями чи вміннями поспішайте їх отримати: найближчим часом вони вам знадобляться в житті або роботі, і ви подякуєте собі за передбачливість.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 лютого для Скорпіонів

Вирішивши піжартувати з когось із друзів чи близьких, подумайте, чи не скривдите ви його: можливо, жарт, який здається особисто вам абсолютно невинним, справить на них жахливе враження.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 лютого для Стрільців

Якщо ви сьогодні захочете бути щасливими, ніхто не зможе вам у цьому перешкодити: не звертайте уваги на провокації недоброзичливців, тоді "стріли", які вони вирішать надіслати вам, одразу повернуться назад.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 лютого для Козорогів

Енергія, якою сьогодні забезпечать вас зірки, має бути спрямована лише на творчі процеси – від руйнування, навіть якщо йдеться про стосунки, сьогодні необхідно відмовитися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 лютого для Водоліїв

Не варто й намагатися довести свою правоту тим, хто в ній сумнівається: по-перше, в цьому нема сенсу – вам однаково не вдасться досягти поставленої мети, а по-друге, навіщо витрачати час і сили на цю справу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 лютого для Риб

День сприятливий для вивчення документів, які вам необхідно буде підписати найближчим часом: тільки детально вивчивши їх, ви можете спокійно ставити під ними свою візу.

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