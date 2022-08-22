Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно дослухатися до інтуїції

День сприятливий для усамітнення – тільки наодинці з собою можна буде дослухатися до своєї інтуїції та діяти відповідно до її підказок.

Для активних дій час не підходить – енергія прагнутиме до нуля, тому має сенс її поберегти і не витрачати на вирішення питань, які можуть почекати. Втім, неробство — теж не вихід зі становища: бажано знайти заняття, які не забере сили, а, навпаки, додасть їх — наприклад, хобі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 серпня для Овнів

Як би не підтискали терміни замовлення, під час його виконання не варто поспішати — інакше можна все зіпсувати: в результаті клієнт може відмовитися приймати вашу роботу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 серпня для Тельців

Небажано давати поради оточенню, особливо якщо воно про це не просить: така – у всіх сенсах нав'язлива – поведінка може призвести до серйозних конфліктів.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 серпня для Близнят

Справами, запланованими на цей день, необхідно займатися навіть через силу – не варто упускати обставини, сприятливі для втілення у життя саме цих конкретних проєктів.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 серпня для Раків

У жодному разі не варто встрявати у конфлікти, особливо якщо вони не мають до вас жодного сенсу великий ризик залишитися винними перед його учасниками і з того, і з того боку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 серпня для Левів

Не найкращий день для здійснення складних проєктів – якщо зовсім не працювати у понеділок не можна, необхідно зосередитись на завершенні давніх та з якоїсь причини незакінчених справ.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 серпня для Дів

Відповідь на важливе запитання потрібно шукати у знаках, які надсилатиме Всесвіт, і снах – у них "господарем" є підсвідомість: головне, правильно витлумачити і те, і те.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 серпня для Терезів

День сприятливий для з'ясування стосунків з людиною, яку ви образили: якщо така є, варто перед нею повинитися — вона обов'язково оцінить вашу сміливість і великодушність.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 серпня для Скорпіонів

На сьогоднішній день не рекомендується планувати серйозні справи — необхідної для їх здійснення енергії все однаково не вистачить, тому найрозумніше зайнятися побутовими турботами.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 серпня для Стрільців

Давати в борг у цей день можна тільки ті суми, з якими ви готові безболісно розлучитися: інакше краще відмовити в позиці, зрозуміло, під пристойним приводом.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 серпня для Козорогів

Зірки рекомендують відмовитися сьогодні від активних дій – вони виявляться марною тратою часу та енергії, краще присвятити день відпочинку, який дозволить відновити сили.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 серпня для Водоліїв

Найкращим відпочинком для представників знака буде зміна роду занять — з розумового на фізичне або назад, від бездіяльності краще выдмовитися — вона може надовго вибити з колії.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 серпня для Риб

День сприятливий для спілкування з друзями, особливо тими, якими ви давно сумуєте: зустрітися вам навряд чи вдасться, але наговоритися телефоном можна буде вдосталь.

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