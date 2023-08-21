Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли слова набудуть особливої сили

День, коли особливої сили набувають слова: з їхньою допомогою можна переконати у своїй правоті навіть незговірливого опонента.

Але цей дар, який отримає кожен із нас, матиме і зворотний бік – необхідно обережно поводитися зі словами, оскільки легко – зовсім того не бажаючи – образити свого співрозмовника. Ну, а якщо дійде до сварок із взаємними образами, відновити стосунки буде складно, а в особливо важких випадках і неможливо: важливо пам'ятати про це, перш ніж вступати в конфлікт.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 серпня для Овнів

Якщо хтось із оточення попросить вас про допомогу, не відмовляйте: найімовірніше, вищі сили вирішать перевірити вас на здатність співчувати – ваше співчуття буде винагороджене, а байдужість – покарано.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 серпня для Тельців

Навіть перебуваючи в стані крайнього роздратування, утримайтеся від того, щоб бажати комусь зла — пам'ятайте, воно, зрештою, обернеться проти вас, так що не варто створювати собі проблеми.

Близнят (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 серпня для Близнят

Сказані вами сьогодні – просто так, без приводу – підбадьорливі слова, незабаром принесуть солідні моральні дивіденди: людина не забуде добра і за першої ж нагоди віддячить вам.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 серпня для Раків

Можливо, сьогодні вам здасться, що професійна мета, яку ви поставили перед собою, недосяжна: це не так, тому не йдіть на поводу в обставин, вірте в собі і свою мрію.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 серпня для Левів

Досягти успіху зможуть лише ті, хто триматиме всі свої справи – як професійної чи побутової, так і особистої якості – під контролем, пустивши їх на самоплив, ризикуєте зазнати невдачі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 серпня для Дів

Потужний потік енергії, який ви відчуєте цього дня, необхідно направити в мирне русло – бажано на втілення в життя трудомістких справ, які давно чекають на свою годину.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 серпня для Терезів

День сприятливий для будь-яких починань, але особливо вдалими виявляться ті, якими ви займаєтеся із задоволенням — робота через силу забере набагато більше сил і часу, ніж йде на таке заняття зазвичай.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 серпня для Скорпіонів

Доброзичливість до оточення творитиме справжні дива: якщо говорити всім лише добрі слова, навіть найнедобріші люди розкриються з несподіваного – доброго – боку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 серпня для Стрільців

Оточення охоче даватиме вам поради, але не до кожної думки, яку ви сьогодні почуєте, потрібно дослухатися – найкращим порадником для вас стане ваш внутрішній голос.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 серпня для Козорогів

День однаково вдалий для будь-яких фінансових операцій: можна укладати угоди, підписувати договори та просити начальство про підвищення заробітної плати – воно відповість довгоочікуваною згодою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 серпня для Водоліїв

Ті представники вашого знака, хто зможе з виграшного боку презентувати себе перед начальством, отримають шанс просунутися кар'єрними сходами, отримавши посаду, про яку давно мріяли.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 серпня для Риб

Зустріч із давнім другом – наприклад, однокласником чи однокурсником – найімовірніше, стане не лише приємною, а й корисною: будьте готові до різкого повороту в долі.

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