Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку: день, який краще провести вдома

Не найлегший день місячного календаря, коли в цілковитій безпеці ми можемо почуватися лише в межах своєї оселі.

Якщо людина не має можливості провести його в рідних стінах, потрібно намагатися максимально скоротити час перебування у ворожому – принаймні в цей час – середовищі. Небажано затримуватися на роботі, ходити безлюдними місцями темної пори доби, коли "сили зла панують безроздільно".

Овен

Не поспішайте втілювати в життя ідеї, які нав'яже вам керівництво – найімовірніше, протягом дня воно передумає і відкличе свої розпорядження назад, а вам доведеться виконувати нове завдання, виконуючи подвійну роботу.

Телець

Намагайтеся не давати іншим поради, яким не готові дотримуватися самі: по-перше, це неетично, а по-друге, якщо їхнаслідки виявляться невдалими, винними будете саме ви.

Близнята

Ділові переговори – особливо укладання угод – варто перенести на більш сприятливий день: велика ймовірність того, що ви не лише не досягнете консенсусу, а й серйозно посваритеся.

Рак

Відмовтеся від спілкування з неприємними вам – токсичними – людьми: їх потрібно уникати, а цього дня – особливо: енергетичну діру, яку ви, як результат, отримаєте, доведеться "заштопувати" достатньо довго.

Лев

Уникайте нових знайомств, особливо з людьми, від яких надійдуть пропозиції про взаємовигідну співпрацю: у кращому разі ви отримаєте розчарування, в гіршому – збитки.

Діва

Сьогодні зірки радять вам не брати до рук готівку, оскільки це вважається поганою прикметою – звісно, це не означає, що не можна нічого купувати: для цього існують інші – цифрові – способи.

Терези

Припиняйте будь-які спроби різко командувати вами та вказувати вам, що й як робити, навіть якщо вони виходитимуть від безпосереднього керівництва – будь-які побажання мають бути висловлені коректно.

Скорпіон

Як відомо, ризик – шляхетна справа, і сьогодні вам вдасться переконатися в цій приказці на власному досвіді: головне – роблячи рішучі дії, все ж варто уявляти їхній кінцевий підсумок.

Стрілець

Сьогодні можна братися до будь-якої – навіть дуже складної – справи: удача буде на вашому боці, і ви зможете з нею впоратися, особливо якщо не почнете сумніватися у власних силах.

Козоріг

День сприятливий для будь-яких переговорів – як ділової, так і особистої якості: співрозмовники легко підуть назустріч і підтримають будь-які ваші пропозиції – навіть ті, про які вчора й чути не хотіли.

Водолій

Креативні ідеї спадатимуть вам на думку в такій кількості, що лише встигайтезаписувати – причому застосувати їх можна буде навіть у найбільш далеких від творчості сферах.

Риби

Як би не випробовували ваше терпіння близькі люди, необхідно тримати себе в руках і за можливості не реагувати на їхні слова та вчинки – сварка, до якої це може призвести, вам зараз не потрібна.

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