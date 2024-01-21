Гороскоп на 22 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуватимемо жалість

Почуттям, що домінуватиме в цей час, стане жалість, яку ми відчуватимемо як до інших, так і до самих себе. І якщо в першому випадку вона сприятливо вплине на кожного з нас, змусивши робити добрі справи, то у другому – виявиться деструктивною і до добра не доведе. А ось що не лише можна, але й потрібно відчувати стосовно людей навколо, то це подяку – причому бажано, щоб вона була дієвою: час відповідати добром на добро.

Овен

Не варто брати близько до серця закиди та звинувачення людей, що вас оточують: їхня поведінка зумовлена енергіями нинішнього місячного дня, тому вже завтра вони її соромитимуться.

Телець

Намагайтеся вгамувати спалахи злості та люті, які ви можете відчути цього дня: існує ризик під їхнім впливом наробити таке, про що ви вже завтра шкодуватимете, але виправити нічого не зможете.

Близнята

Будь-які слова малознайомих – чи незнайомих – людей необхідно брати під сумнів: перш ніж вважати їх керівництвом до дії, поставте собі запитання: в чому інтерес того, хто вам їх каже.

Рак

Сьогодні вам часто здаватиметься, що люди у вашому оточенні – чи то начальство, чи колеги або близькі – не цінують вас гідно: насправді це не так, тому не дозволяйте розбурхатися своєї недовірливості.

Лев

Не варто соромитися своєї "слабкості", показуючи близьким людям, наскільки вони для вас дорогі: корона з вас від цього точно не впаде, а на ваших взаєминах позначиться найсприятливішим чином.

Діва

День, коли потрібно подбати не лише про себе, а й про інших: можливо, комусь із близьких знадобиться ваша допомога та підтримка – потрібно, не замислюючись, без зволікань її надати.

Терези

Матеріальний бік життя, звісно ж, важливий, але духовність означає анітрохи не менше, і сьогодні бажано зробити пріоритетною саме її: знайти час для читання улюблених книг, відвідати театр або музей.

Скорпіон

Можна – і треба! – миритися з тими, з ким ви конфліктуєте останнім часом: не відмовляйтеся від "мирних переговорів", які пропонуватиме вам опонент: де незгода, там часто шкода.

Стрілець

Не намагайтеся виконати все, що запланували на цей день – звісно, ви можете впоратися з кількістю, але водночас постраждає якість: краще зробити менше, але так, щоб не було до чого причепитися.

Козоріг

Намагайтеся знайти час для того, щоб відвідати літніх родичів – наприклад, бабусь і дідусів: розмова з вами буде для них найкращим подарунком, а якщо ви ще купите їм щось – їхній захват не матиме меж.

Водолій

Розмовляти щиро сьогодні варто лише з тими, кому ви довіряєте на всі сто відсотків, інакше секрет із вашого життя цілком може стати надбанням широкого загалу.

Риби

Незважаючи на будній статус дня, зірки наполегливо радять представникам вашого знака присвятити його відпочинку: вам необхідно накопичити сили, які знадобляться для роботи над новим проєктом.

Читайте також: