Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо пішаками в боротьбі між добром і злом

Доволі складний день, коли людина стає пішаком у боротьбі між добром і злом, і лише від неї самої залежить її результат.

Наслідком такого впливу космічних енергій можуть стати зневіра, нудьга й депресія, що своєю чергою може зробити людину недалекоглядною та легковірною, а це вже прямий шлях до того, щоб стати жертвою чужих маніпуляцій і навіть шахраїв. Робота, найімовірніше, зупиниться, тому не варто братися до нових починань, краще довести до пуття вже розпочаті.

Овен

Людина, яку ви вважали своїм другом, несподівано підведе вас у найвідповідальніший момент: замість того, щоб засмучуватися, радійте, що вона все ж відкрила вам своє справжнє обличчя.

Телець

Від запрошення на вечірки та інші масові розважальні заходи краще відмовитися – замість очікуваного задоволення вони можуть принести лише розчарування і, як наслідок, зневіру.

Близнята

Лінь, яка "відвідає" вас сьогодні, може надовго вибити вас і робочої колії, тому намагайтеся їй не піддаватися – зрештою, можна зайнятися чимось необтяжливим, головне – не сидіти, склавши руки.

Рак

Від нових знайомств, які до того ж можуть зав'язатися за підозрілих обставин, краще відмовитися – найімовірніше, у цієї людини стосовно вас не найкращі наміри.

Лев

Необхідно відмовитися від великих придбань, а ще краще – від шопінгу загаломі: будь-яка витрата грошей цього дня виявиться марною, оскільки незабаром стане очевидно, що вони були викинуті на вітер.

Діва

Небажано промовляти гучні фрази, обіцяючи своєму співрозмовникові щось нереальне: реалізувати сказане буде неможливо, а репутація базіки закріпиться за вами надовго.

Терези

Енергію, нестачі якої цього дня не буде, бажано спрямувати на досягнення винятково мирних цілей: чому б, наприклад, не зайнятися наведенням чистоти й ладу у власній оселі?

Скорпіон

Намагайтеся ігнорувати агресію, особливо якщо вона виходитиме від близьких людей: пояснити їм, що їхня поведінка негідна, ви однаково не зможете, а сварка може призвести до несподіваних наслідків.

Стрілець

Людей, які бажають – шляхом провокацій і невмотивованої агресії – збити вас з позитивного настрою, виявиться достатньо, ваше завдання – не піддатися на їхні дії та зберігати спокій.

Козоріг

Не рекомендується дослухатися до чужих порад, особливо якщо їх даватимуть без прохання з вашого боку – інформація, яку ви зрештою отримаєте, замість користі завдасть вам шкоди.

Водолій

Небажано спілкуватися з людьми, які вам неприємні – порозуміння ви з ними однаково не досягнете, а енергію, необхідну для вирішення важливих професійних справ і життєвих завдань, розгубите.

Риби

Не варто ставитися до людей навколо за зневагою та зарозумілістю, навіть якщо у вас є підстави для такого стилю поведінки, потрібно стриматися – можете нажити собі ворогів, про що згодом пошкодуєте.

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