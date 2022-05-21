Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна злословити і завдавати комусь шкоди

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна злословити і завдавати комусь шкоди

День, коли під забороною – злі слова та думки, а також вчинки, спрямовані на руйнування.

Зірки вітають лише добро і творення – за все, що може завдати комусь шкоди, рано чи пізно доведеться відповідати. Також у цей час проблема, яка вам добряче набридла, може зовсім несподівано отримати нестандартне, але дієве рішення. Можна вирушати в поїздки будь-якої дальності та тривалості – як професійної, так і особистої якості.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 травня для Овнів

День сприятливий для складання планів на майбутнє: головне – вибудувати справи, які ви маєте намір зробити, відповідно до зменшення їхньої важливості, розпочавши з головних і закінчуючи другорядними.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 травня для Тельців

Вирішуючи інтелектуальне завдання, не поспішайте шукати потрібні вам відомості в довідниках і на інтернет-сайтах, найімовірніше, всі дані знаходяться у вас в голові – треба лише ґрунтовно в ній "поритися".

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 травня для Близнят

Кидаючись, як у вир із головою, вирішувати чужі проблеми, не забувайте про самих себе: вам сьогодні конче необїідно хоч трохи відпочити, тоді вже завтра ви знову зможете вирішувати питання – і свої, й інші.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 травня для Раків

Хто б не звернувся до вас сьогодні по пораду, спробуйте допомогти людині своїм досвідом і знаннями – так вийде, що ви точно знатимете, що саме їй треба робити в ситуації, що склалася.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 травня для Левів

Сьогодні ви станете центром загальної уваги, що не може не тішити. Головне в такій ситуації – не дивитися на когось зверхньо, люди навколо можуть образитися і затаїти на вас зло.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 травня для Дів

На початку нового робочого тижня вам знадобиться продуктивна ідея, яку можна буде презентувати керівництву – найімовірніше, у вас вже є така прикмета, треба просто показати її у вигідному для вас світлі.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 травня для Терезів

Події нинішнього дня можуть викликати у вас безліч емоцій, від яких ви не маєте бути залежними, приймаючи важливе рішення: щоб уникнути хибного напрямку, дослухайтеся до голосу розуму.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 травня для Скорпіонів

Чужа таємниця, яку ви випадково можете дізнатися цього дня, майже висітиме у вас на язиці – проте зірки не радять вам розкривати її.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 травня для Стрільців

Перш ніж кинутися на допомогу людині, яка до вас по неї звернеться, переконайтеся в тому, що вона дійсно її потребує – найімовірніше, йтиметься про звичайне шахрайство.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 травня для Козорогів

Час, коли ви на власному досвіді зможете зрозуміти, що означає слово "осяйнуло": вирішення важливого питання, над яким ви безрезультатно билися тривалий час, прийде само собою – начебто зійде зверху.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 травня для Водоліїв

Не варто братися до серйозних домашніх справ – цього дня для їхнього вирішення не вистачить енергії, тому краще зосередитися на дрібних побутових завданнях, які не потребують особливого напруження.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 травня для Риб

Якщо у вас є досвід, яким можна поділитися, зробіть це зараз, ба більше – підготовку до читання лекції або проведення тренінгу заплануйте на сьогоднішній день, а власне виступ – на понеділок.

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