Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

День, коли категорично не рекомендується сумувати, журитися і сумувати — вищі сили можуть цього не зрозуміти і не пробачити.

Час сприятливий для веселого проведення часу, яке, якщо немає відповідного зовнішнього приводу — наприклад, державного або корпоративного свята — необхідно влаштовувати собі самим. Також в цей час можна — і треба — освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки і серця і відповідати на останнє згодою.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 вересня для Овнів

Не варто починати роботу над новим проєктом, не провівши відповідну підготовку — не склавши докладний план і не прорахувавши можливі перешкоди, а заодно і не зваживши свої сили.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 вересня для Тельців

Настрій, який з ранку буде прагнути до нуля, необхідно піднімати будь-якими доступними методами: якісними фільмами і серіалами, улюбленою музикою і, звичайно, спілкуванням з друзями та коханими.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 вересня для Близнят

Якими б правильними не здавалися вам поради, які будуть давати навколишні — зокрема і рідні і близькі — люди, намагайтеся все-таки жити власним розумом, а інакше навіщо він вам?

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 вересня для Раків

День сприятливий для вжиття заходів для схуднення — дієти, посту, голодування або розвантажувальних днів: кілограми, які будуть йти, починаючи з цього часу, ніколи більше не повернуться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 вересня для Левів

День, на який можна призначати ділові переговори: не тільки колеги і партнери по бізнесу, але і опоненти будуть сьогодні розташовані йти назустріч і підтримувати ваші професійні пропозиції.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 вересня для Дів

Час сприятливий для людей, що займаються будь-яким видом творчості — як у професійному сенсі, так і в плані збільшення заробітку: їм буде щастити у всіх їхніх справах і починаннях.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 вересня для Терезів

Перш ніж стати до реалізації нового проєкту, добре зважте свої сили: чи вистачить їх на тривалу дистанцію, в іншому разі потрібно вибрати мету скромнішу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 вересня для Скорпіонів

Підняти настрій, який цього дня коливатиметься від журби до радості — і назад, можна підняти за допомогою маленьких, але приємних подарунків, зроблених самим собі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 вересня для Стрільців

З поганим настроєм, оскільки він буде докучати вам з самого ранку, необхідно боротися всіма доступними способами — чому б, наприклад, не вирушити на шопінг і не купити щось дуже потрібне і красиве.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 вересня для Козорогів

Можна — і треба! — ставати до втілення в життя мрії, яка довгий час здавалася недосяжною: сьогодні обставини для цього складуться найсприятливішим чином.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 вересня для Водоліїв

У взаєминах із партнером — чоловіком або коханою людиною — може настати перезавантаження і, як наслідок, другий медовий місяць: важливо скористатися ним, щоб направити спільне життя в щасливе русло.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 вересня для Риб

Можна — і треба — проводити фінансові операції будь-якої складності — від сплати за рахунками до відкриття банківських карток і депозитів, вони виявляться вдалими і в найближчий час принесуть солідні дивіденди.

Прогнози на тиждень:

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