Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно економити сили

День, коли енергія, і без того слабка, зникатиме, як у чорній дірі, у нескінченних сварках і конфліктах.

Через це її не вистачить навіть на найпростішу роботу, яку, проте, потрібно зробити. Тож витрачати сили необхідно економно і наполеонівських планів – принаймні на сьогодні – вигадувати не варто. Також небажано втручатися в будь-які конфлікти: тим, хто не може тримати емоції під контролем, а язик – за зубами, краще взагалі ні з ким не спілкуватися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 вересня для Овнів

День категорично не підходить для роботи над новими проєктами – успіху вони не матимуть, а дорогоцінний час і сили будуть витрачені даремно, тому потрібно довести до ладу вже розпочаті справи.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 вересня для Тельців

Не варто піддаватися на провокації людей, які хотітимуть зачепити вас за живе і викликати сплеск негативних емоцій.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 вересня для Близнят

Зірки радять вам сьогодні знайти час для відпочинку – найкраще присвятити йому другу половину дня, а зранку, хай вже так, можете попрацювати, проте особливо не напружуйтеся.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 вересня для Раків

Зовсім не спілкуватися зі своїм оточенням – особливо якщо йдеться піде про родичів і колег – вам не вдасться, та встановити дистанцію між собою й ними вам цілком до снаги: це допоможе не посваритися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 вересня для Левів

Намагайтеся відмовитися від надмірних і марних витрат, до яких вас сьогодні ніби щось навмисне підштовхуватиме: в запалі ви можете придбати купу непотрібних речей.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 вересня для Дів

Необхідно відмовитися від серйозних фізичних навантажень – вони можуть призвести до травм, а також викликати загострення хронічних захворювань, до яких необхідно поставитися з усією серйозністю.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 вересня для Терезів

Енергію, якої, як вам видаватиметься, у вас буде дуже багато, необхідно витрачати економно, інакше, витративши сили на другорядні стосунки, ви не встигнете створити основні.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 вересня для Скорпіонів

Сварка з найкращим другом, найімовірніше, станеться з його вини, та це не означає, що вам від цього буде легше, тому спробуйте не звертати уваги на його злі жарти і неприємні для вас зауваження.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 вересня для Стрільців

День сприятливий для справ, які приносять вам насолоду, тому обов'язково треба поспілкуватися з дітьми, особливо якщо вони ще маленькі, і приділити час своєму хобі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 вересня для Козорогів

Сьогодні – втім, як і завжди – вкрай важливо уникати порожніх розмов, з якими до вас чіплятимуться люди з вашого оточення: через них ви не зможете завершити справи, заплановані на цей день.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 вересня для Водоліїв

День несприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу – навіть незначне придбання в супермаркеті може виявитися невдалим і викликати жаль про бездарно витрачені гроші.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 вересня для Риб

Сьогодні не найвдаліший день для спілкування з керівництвом: воно буде негативно налаштоване до вас, тому результат такої розмови виявиться прямо протилежним очікуваному.

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