Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли всім потрібно зробити висновки

День, коли головною справою має стати осмислення своїх вчинків з наступними висновками щодо скоєних помилок.

Енергії цього часу сприятливі для того, щоб, ґрунтуючись на них, зрозуміти, як діяти далі, аби бути максимально успішними. Також можна планувати свої подальші дії: вдасться вирішити, які справи виявляться до снаги, а від яких краще відмовитися.

Овен

Напередодні вихідних зірки рекомендують вам зайнятися очищенням організму – як на фізичному, так і на моральному рівні: можна не лише перейти на детокс-дієту і піти до сауни, а й відвідати музей або театр.

Телець

День необхідно витратити на роботу, а не на розмови з колегами, навіть якщо вам здаватиметься, що вони – виключно про справи: відволікаючись на них, ви досить швидко з'ясуєте, що витратили час намарно.

Близнята

Велика ймовірність появи у вашому житті людини, з якою ви колись розлучилися не найкращим чином: вислухайте її версію тих подій, можливо, вона стане для вас несподіванкою.

Рак

Про своє здоров'я треба дбати завжди, але сьогодні – особливо: найбільше це стосується тих, хто страждає від хронічних захворювань – важливо згадати про рекомендації свого лікаря і дотримуватися їх.

Лев

Незважаючи на зайнятість, намагайтеся знайти час для друзів і родичів, особливо якщо ви давно їх не бачили: настав час повертати моральні борги людям, які вас люблять.

Діва

Енергії дня сприятливі для того, щоб налагодити стосунки з людиною, з якою ви посварилися досить давно, але весь цей час нудьгували без неї – сьогодні для примирення складуться сприятливі умови.

Терези

Образившись на керівництво або усвідомивши безцільність своїх професійних зусиль, не поспішайте робити різкі рухи, спрямовані на зміни – час для цього ще не настав.

Скорпіон

До пропозиції заробити багато грошей, нічого водночас не роблячи, необхідно поставитися з максимальною обережністю: найімовірніше, з нею до вас звернуться шахраї, які мають на меті обдурити вас.

Стрілець

Дієву життєву пораду, якої ви зараз потребуєте, дасть близький друг, якому ви довіряєте беззастережно: дослухайтеся до його слів – вони допоможуть вам вийти із ситуації переможцем.

Козоріг

Навіть потрапивши на роботі в цейтнот, не просіть колег надати вам посильну допомогу: найімовірніше, вони зроблять все абияк, а вам потім доведеться виправляти скоєні ними помилки.

Водолій

Якщо людина, яка вас образила, усвідомила свою помилку і хоче вибачитися, не варто її відштовхувати – зрештою, ніхто не застрахований від помилок, і ви теж не святі.

Риби

Засудження інших людей за зроблені ними вчинки – не ваша компетенція вже хоча б тому, що ви не знаєте всіх обставин, у яких вони опинилися, а отже, не можете бути об'єктивними.

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