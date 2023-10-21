Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла

День, коли активізуються сили зла, тому необхідно дотримуватися максимальної обережності в усіх сенсах.

Насамперед важливо відмовитися від будь-якого ризику — він не тільки не виправдає покладених на нього надій, а й навпаки, призвести до втрат – як матеріальної, так і фізичної властивості – тобто травм. Не варто ходити безлюдними вулицями в темний час доби, а ще краще — і зовсім залишитися вдома.

Овен

Не варто звертати увагу на погані передчуття, які можуть зіпсувати вам настрій цього дня: вони виявляться лише грою місячних енергій, що не має жодного стосунку до дійсності.

Телець

Важливо уникнути емоційних сплесків, які можуть зіпсувати стосунки з оточенням – як коханими, так і членами сім'ї – старшими родичами та дітьми.

Близнята

Хоч би як складалися життєві обставини, необхідно налаштовувати себе на позитивний лад, тоді й обставини складатимуться відповідним – позитивним – чином.

Рак

Активна діяльність не дасть очікуваного результату, тому не варто планувати на сьогодні велику кількість справ, краще дозволити собі добре відпочити, що цілком логічно у вихідний день.

Лев

Необхідно дослухатися до зауважень, які сьогодні можуть робити близькі люди: у них безсумнівно буде присутнє зерно істини, тому важливо взяти їх до уваги.

Діва

Не варто звертати уваги на можливі в цього дня недружні випади з боку людей, які вас оточують: залиште їх наодинці з їхньою агресією – не звалюйте її на свої плечі.

Терези

Не можна втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо здаватиметься, що без вашої участі в них ніяк не обійтися: великий ризик, незважаючи на вроджену дипломатичність, когось ненароком зачепити.

Скорпіон

Навіть якщо ви збираєтеся всього лише влаштувати прибирання в будинку, не полінуйтеся і складіть план, згідно з яким ви діятимете, інакше ви, хапаючись то за одне, то за інше, ризикуєте нічого не встигнути.

Стрілець

Дратівливість, яка може сьогодні накрити вас від самого ранку, заважатиме спілкуванню з оточенням, тому необхідно всіма можливими способами стримувати її.

Козоріг

Головне цього дня – налаштовувати себе на позитивну хвилю як у особистих питаннях, так у життєвих справах: позитивне мислення поки що ніхто не скасовував, і сьогодні воно вам добре послугує.

Водолій

Будь-яка сварка, яка відбудеться цього дня, матиме довготривалі наслідки: щоб не доводити до такого розвитку подій, доведеться постаратися і зберегти добрі стосунки з оточенням.

Риби

Небажано спілкуватися з людьми, які викликають у вас відторгнення: їхня токсичність може негативно позначитися не тільки на настрої, але на самопочутті – є ризик слабкості та запаморочення.

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