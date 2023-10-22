Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-які починання приречені на успіх

День вдалий для будь-яких починань, що особливо сприятливо – і логічно – для початку робочого тижня.

Можна розпочинати роботу над новими проєктами, відкривати свою справу і навіть починати ремонт в оселі – як косметичний, так і капітальний. Будь-які починання цього дня приречені на успіх, особливо якщо не форсувати події, а просуватися до поставленої мети спокійно й не поспішаючи, але з упевненістю у власних силах.

Овен

Не варто звертати увагу на тих, хто захоче зіпсувати вам настрій: на жаль, таких людей цього дня буде достатньо, та лише від вас залежить, реагувати на їхні злісні випади чи ні.

Телець

Тим, хто давно збирався попросити у керівництва надбавку до зарплатні чи підвищення по службі – добре, що нещодавно звільнилася нова посада, – не варто зволікати: кращого часу, ніж сьогоднішній день, не знайти.

Близнята

Небажано довіряти малознайомим людям, які можуть вдавати, що хочуть вам допомогти, а насправді переслідуватимуть корисливі цілі: є сенс взяти під сумнів будь-які їхні слова.

Рак

На приємні сюрпризи, які приготував вам нинішній день, можуть розраховувати лише ті, хто від самого ранку налаштується на позитив – негативне світовідчуття не найкращим чином позначиться на подіях.

Лев

Навіть за великої робочої завантаженості необхідно знайти час для близьких і рідних людей: погодьтеся, останнім часом вони бачили вас не так вже і часто, а отже, настав час повертати моральні борги.

Діва

Можна – і потрібно – ухвалювати важливі рішення, але – за однієї умови: не варто робити це похапцем, не продумавши всі можливі наслідки і не прорахувавши всі "за" і "проти", інакше легко помилитися.

Терези

Сьогодні люди навколо часто звертатимуться до вас по поради – як професійної, так і життєвої властивості: не варто нікому відмовляти в такій дрібничці, адже вам це нічого не вартуватиме.

Скорпіон

У стосунках із коханою людиною можна буде відчути напруженість, з якої, втім, не варто робити трагедію: вона – лише вплив місячних енергій, який триватиме до завтрашнього дня.

Стрілець

Занепад сил, який ви можете відчути цього дня, буде пов'язаний із перевтомою, тому бажано, незважаючи на понеділок, знайти час для повноцінного відпочинку та інших заходів, що зміцнюють імунітет.

Козоріг

Не варто опиратися бажанню робити добрі справи, навіть якщо на благодійність доведеться, як вам здається, витратити занадто багато часу: хороше обов'язково повернеться до вас бумерангом.

Водолій

День сприятливий для вирішення проблеми, яка давно висить над вами дамокловим мечем: сьогодні ви зможете знайти вдалий і, до речі, дуже простий вихід із ситуації.

Риби

Нинішній день, незважаючи на понеділок, бажано провести вдома: як відомо, в ньому і стіни допомагають, тому серйозним професійним проєктом краще займатися тут, а не в офісі.

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