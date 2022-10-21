Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можливі спокуси та провокації

День, коли можливі будь-які – навіть неприємні – сюрпризи, які потребуватимуть філософського ставлення до себе.

Велика ймовірність спокус і провокацій, яким необхідно протистояти, інакше можна потрапити в незручне або навіть неприємне становище. Настрій протягом дня змінюватиметься кілька разів, що не найкраще позначиться на психологічному стані: втримати душевну рівновагу можна, лише займаючись улюбленою справою і проводячи час в оточенні близьких людей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 жовтня для Овнів

Не варто нічого купувати: навіть якщо ви заздалегідь планували цього дня похід до магазинів, складаючи список необхідних придбань, перенесіть цей захід – краще зробіть прибирання у квартирі.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 жовтня для Тельців

Навіть якщо вам дуже захочеться виговоритися, не варто бути відвертими з людьми, яких ви погано знаєте –невідомо, яким чином вони розпорядяться інформацією, яку ви їм довірите.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 жовтня для Близнят

Небажано симетрично відповідати на хамство, з яким ви сьогодні можете зіткнутися: не варто ставити себе на один рівень з неадекватними людьми – утримавшись, ви пишатиметеся собою.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 жовтня для Раків

Припливом енергії, який ви відчуєте від самого ранку, необхідно розпорядитися розумно й економно, інакше всі сили будуть витрачені в першу половину дня, а для другої нічого не залишиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 жовтня для Левів

День, коли гроші необхідно витрачати з великою обережністю – високий ризик витратити більше, ніж ви можете собі дозволити, і частину місяця, що залишилася, вам доведеться жити на голодній пайці.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 жовтня для Дів

Не варто вирушати в поїздки, навіть якщо це лише подорож одного дня: на шляху виникне маса перешкод, які зроблять пересуванням складним, а то й зовсім неможливим.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 жовтня для Терезів

Необхідно знайти золоту середину між активною діяльністю та лінощами – як перше, так і друге абсолютно неприйнятне: найкраще для цього дня підійде хобі – жодне інше заняття вас так не порадує.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 жовтня для Скорпіонів

Не сперечайте з близькими людьми і тим більше не висловлюйте їм свою думку безапеляційно, як ви це зазвичай робите: якщо не хочете бути нещирими і підлаштовуватися під їхні переконання, краще промовчіть.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 жовтня для Стрільців

Спілкуючись із друзями чи рідними, не вихваляйтеся своїми досягненнями: не всі вміють з легкістю погоджуватися з тим, що ні в чому не досягли успіху – не варто провокувати людей на негатив.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 жовтня для Козорогів

Чим би ви сьогодні не займалися, не відволікайтеся на порожні розмови, якими – наче навмисно! – відволікатимуть вас навколишні: разом зі словами піде енергія, яку виділили вам зірки на цей день.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 жовтня для Водоліїв

Зірки застерігають вас від ризику, до якого вас сьогодні може притягувати, наче магнітом: бажаного результату досягти все одно не вдасться, а ось втратити гроші можна буде цілком.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 жовтня для Риб

Сьогодні посваритися з близькою людиною можна через будь-яку дрібницю, а от наслідки такого конфлікту можуть виявитися більш ніж серйозними, тому гострі кути цього дня, як ніколи, необхідно згладжувати.

Читайте також: