Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день, коли не можна сумувати

Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день, коли не можна сумувати

День, коли ні в якому разі не можна сумувати — Місяць цього не пробачить.

Навіть якщо на душі шкребуть кішки, потрібно штучно "приклеїти" до лиця усмішку — через деякий час форма прийде у відповідність зі змістом — настрій значно покращиться. День також називають днем любові: знайомство, яке відбудеться цього часу, перетвориться в довготривалі — можливо, на все життя — щасливі відносини.

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп на 22 жовтня для Овнів

Нові справи можна починати тільки в тому випадку, якщо ви давно готувалися до їхньої реалізації і врахували всі фактори за і проти, від імпровізацій краще відмовитися — вони навряд чи увінчаються успіхом.

Телець (21.04 — 21.05)

Гороскоп на 22 жовтня для Тельців

Енергії дня допоможуть знайти підхід до людей, до яких ішими днями, як кажуть в таких випадках, і на кривій козі не під'їдеш — сьогодні вони будуть згідливі і легко підуть назустріч у будь-якому питанні.

Близнята (22.05 — 21.06)

Гороскоп на 22 жовтня для Близнят

День виявиться особливо вдалим для тих, хто займається творчістю — як на професійному, так і на аматорському рівні: постарайтеся приділити цій справі якомога більше часу — результат буде того вартий.

Рак (22.06 — 22.07)

Гороскоп на 22 жовтня для Раків

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, тому можна підписувати вигідні договори й укладати угоди — особливо розраховані на перспективу: вони дуже швидко принесуть дивіденди.

Лев (23.07 — 21.08)

Гороскоп на 22 жовтня для Левів

Щоб поповнити запаси енергії, яка останнім часом почала стрімко зменшуватися, дозвольте собі трохи розслабитися: відпочиньте, сходіть на виставку або в театр — це гарантує вам приємні емоції.

Діва (22.08 — 23.09)

Гороскоп на 22 жовтня для Дів

Зірки не відмовляють від фінансового ризику, а навпаки, схвалюють його — можна, наприклад, зробити ставку на тоталізаторі або купити лотерейний квиток, головне — не увійти в раж і не спустити всі свої заощадження.

Терези (24.09 — 23.10)

Гороскоп на 22 жовтня для Терезів

Складаючи професійний план на найближчий час, прислухайтеся до внутрішнього голосу: його підказки можуть здатися фантастичними, але згодом неймовірним чином збудуться.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 22 жовтня для Скорпіонів

Чим би ви не були зайняті вдень, вечір звільніть для дружньої вечірки: ви і ваші гості прекрасно проведете час, а значить, зустріч залишить прекрасні спогади, головне — не зловживати алкоголем.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Гороскоп на 22 жовтня для Стрільців

Необхідно звернути увагу на знаки, які буде цього дня посилати Всесвіт — вони допоможуть зорієнтуватися в бурхливому потоці подій і вибрати саме ту "тріску", за яку треба вхопитися.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Гороскоп на 22 жовтня для Козорогів

Перепади настрою, які буде сьогодні відчувати більшість Козорогів — і ви в цьому сенсі не виняток — не можна ігнорувати, але можна мінімізувати: тримайте себе в руках і не випускайте емоції назовні.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 22 жовтня для Водоліїв

У сімейному житті буде панувати тиша, гладь і божа благодать, тому не варто випробовувати долю, намагаючись влаштувати конфлікт на рівному місці — навіть щасливі стосунки можуть цього не витримати.

Риби (19.02 — 20.03)

Гороскоп на 22 жовтня для Риб

День — точніше, вечір — сприятливий для романтичного побачення, під час якого можна дочекатися від близької людини пропозиції руки і серця: головне — не поспішайте відповідати згодою — трохи пококетуйте.

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