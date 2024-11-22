Гороскоп на 23-24 листопада для всіх знаків зодіаку: дні, коли агресія витатиме в повітрі

У 23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, агресія може буквально витати в повітрі, але наше завдання – не піддаватися їй.

Найголовніше в цей час – дбати про свій душевний спокій, оберігати внутрішню рівновагу та гармонію. Не варто звертати увагу на недружні випади з боку людей навколо, яких, на жаль, не бракуватиме, брати близько до серця критичні зауваження і негативні новини: вже через два дні негатив розвіється, а нервові клітини, незважаючи на оптимістичні відкриття вчених, можуть і не відновитися.

Овен

Охочих спровокувати вас на прояв негативних емоцій цими днями буде достатньо, та це не означає, що ви маєте дозволити їм це: проігнорувавши їхню токсичність, ви спрямуєте її проти них самих.

Телець

Не намагайтеся вирішити важливе питання з позиції сили – вона в цей час буде не на вашому боці, тож краще вибрати шлях дипломатії: так ви не лише досягнете мети, а й матимете максимально гідний вигляд.

Близнята

Будь-які зустрічі з друзями або родичами загрожують сваркою, яка спалахне раптово, але водночас триватиме довго, тому такі заходи, хоча і шкода втрачати вихідні дні, бажано перенести.

Рак

Погіршення самопочуття, яке ви можете відчути в цей час, найімовірніше, зумовлене втомою: згадайте про те, що на календарі вихідні, і присвятіть ці дні відпочинку.

Лев

Відмовившись від спілкування з неприємними вам людьми, ви не лише забезпечите собі гарний настрій, який дуже важливий цими днями, а й уникнете конфлікту, який здається неминучим.

Діва

Не беріть близько до серця сльозливі історії, які можуть розповідати вам у цей час навколишні: найімовірніше, вони не матимуть нічого спільного з дійсністю, а їхня мета – натиснути на вашу психіку.

Терези

Нинішні дні – не найкращий час для того, щоб висловити вголос свою думку щодо вчинків інших людей, особливо якщо вона не є комплементарною – реакція на неї може бути надто різкою.

Скорпіон

Не варто ставити себе у свідомо незручне становище, вступаючи в суперечку, предмет якої ви не знаєте на всі сто відсотків: найвірогідніше, ви в ньому програєте, а це виявиться серйозним ударом по вашій самолюбності.

Стрілець

Жодні події – навіть більш ніж вагомі – не повинні стати приводом для вживання алкогольних напоїв: реакція організму на них може виявитися несподіваною і неприємною, тож краще утриматися.

Козоріг

Зірки радять присвятити ці дні домашнім – господарським і побутовим – справам: вирішивши всі наявні тут проблеми, наступного тижня ви зможете цілком і повністю присвятити себе роботі.

Водолій

Не давайте обіцянок, якщо не до кінця впевнені, що зможете їх виконати – поспішивши, ви поставите себе в незручне становище: люди, яким ви дали надію і мимоволі обманули, будуть, м'яко кажучи, незадоволені.

Риби

Спілкуючись з людьми – особливо не дуже вам знайомими – уважно стежте за своїми словами: високий ризик виказати секрет, який згодом дасть їм можливість використати вашу відвертість проти вас.

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