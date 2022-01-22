Гороскоп на 23-24 січня для всіх знаків зодіаку: день доленосних рішень

Гороскоп на 23-24 січня для всіх знаків зодіаку: день доленосних рішень

22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, призначений для ухвалення важливих – доленосних – рішень.

Час сприятливий для того, щоб у неділю провести аналіз своєї діяльності та – відповідно – своїх помилок, а також складання перспективних планів на найближчі тижні, тоді вже в понеділок можна ставати до виправлення перших та реалізації других.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23-24 січня для Овнів

Даючи друзям, близьким та знайомим поради, за якими вони можуть звернутися, ґрунтуйтеся на власному досвіді – бажано позитивному – так ви налаштуєте їх на позитивний лад.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23-24 січня для Тельців

У неділю небажано поспішати з реалізацією планів, які ви склали – для цього існує понеділок, у вихідний необхідно відпочивати і накопичувати сили для майбутніх звершень.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23-24 січня для Близнят

Вирішуючи як побутові, так і професійні питання, не варто гнатися за двома зайцями, така сумнівна тактика ще нікому не дозволяла досягти поставленої мети.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23-24 січня для Раків

Найважливіші і трудомісткі справи, намічені на ці дні, намагайтеся зробити у першій половині, а наостанок залиште ті, які вимагають великої кількості часу й посиленого уваги.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23-24 січня

Значно частину часу бажано присвятити підтягуванню "хвостів" — як у професійному, так і в побутовому плані, однаково ніхто за вас цього не зробить, а не поставивши крапки над "і", не можна буде рухатися вперед.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23-24 січня для Дів

Не варто відштовхувати від себе людину, яка, образивши вас деякий час тому, зрозуміла, яку помилку здійснила, і тепер хоче попросити вибачення – має сенс дати їй другий шанс.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23-24 січня для Терезів

Не можна допомагати іншій людині проти її волі, інакше вам на власному досвіді вдасться відчути сенс крилатого висловлювання про ведмежу – отже, абсолютно непотрібну комусь – послугу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23-24 січня для Скорпіонів

Дні, коли не тільки можна, а й потрібно купувати та продавати нерухомість: як у першому, так і в другому разі умови для угоди, найімовірніше, виявляться максимально виграшними.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23-24 січня для Стрільців

Складаючи плани на найближчий час, дозвольте собі трохи помріяти – неймовірно, але факт: пункти, які ви водночас вважаєте найбільш фантастичними, а тому нездійсненними, збудуться насамперед.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23-24 січня для Козорогів

Час, коли ви на власному досвіді зможете зрозуміти, що означає слово "осяяло": вирішення важливого питання, над яким ви безрезультатно билися довгий час, прийде само собою — начебто спуститься згори.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23-24 січня для Водоліїв

Не варто братися за важливі професійні проєкти – досягти бажаного результату цими днями однаково не вдасться, тому краще навести лад у справах, якими ви займаєтеся.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23-24 січня для Риб

Якщо ви маєте досвід, яким можна поділитися, зробіть це зараз: підготовку до читання лекції або проведення тренінгу заплануйте на неділю, а власне виступ – на понеділок.

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