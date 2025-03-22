Гороскоп на 23 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно буде зруйнувати старе заради нового

День, коли поставленої мети – переважно особистого характеру – можна буде досягти, лише зруйнувавши старе заради нового.
День, коли поставленої мети – переважно особистого характеру – можна буде досягти, лише зруйнувавши старе заради нового.
Не варто зберігати те, що вже не становить жодної цінності і не має жодного значення, гальмуючи водночас рух уперед у всіх сферах життя і діяльності – необхідно вчасно позбавлятися баласту і гир на ногах: без зайвих обтяжень набагато легше досягати поставленої мети.
Овен
Обставини можуть скластися таким чином, що оточення почне відмовляти вас від ухваленого раніше рішення: наскільки б логічні та переконливі аргументи воно не наводило, наполягайте на своєму виборі.
Телець
Зірки наполегливо рекомендують тримати під контролем емоції: розбушувавшись, ви будете схожі на слона в посудній крамниці — погодьтеся, не найприємніше видовище — навряд вам захочеться мати такий вигляд.
Близнята
Не варто реагувати на почуті вами чутки та плітки про себе: перш ніж дати волю емоціям, подумайте про те, навіщо, власне, вам їх передали: найімовірніше, мета «доброзичливця» – заздрість та злість.
Рак
Причиною конфліктів з іншими людьми може стати неприємне відчуття взаємного нерозуміння – не варто турбуватися з цього приводу: стіна, яка виросла цього дня між вами та оточенням, зникне вже завтра.
Лев
На агресію, яку сьогодні можуть демонструвати вам світ і люди цього дня, не варто відповідати дзеркально: намагайтеся пожартувати або, якщо не вдасться, просто проігнорувати чужу недоброзичливість.
Діва
Отримавши цікаву пропозицію — насамперед, особистої якості — не поспішайте ухвалювати рішення: незважаючи на однозначність, вона виявиться непростою, тому великий позов зробити серйозну помилку.
Терези
Втрутившись у чужий конфлікт, ви ризикуєте залишитись винним, тому краще спостерігати за тим, як знайомі вам люди з'ясовують стосунки одне з одним, з боку – однаково ви нічого вдіяти не зможете
Скорпіон
Не найкращий день для фінансових операцій будь-якої властивості: навіть невеликий прорахунок може спричинити ланцюгову реакцію помилок, які – зі свого боку – замість прибутку завдадуть відчутних збитків.
Стрілець
Категорично не рекомендується відвідувати місця великого скупчення людей і, тим більше, вступати в суперечку з агресивно налаштованими людьми — наслідки можуть виявитися, м'яко кажучи, непередбачуваними.
Козоріг
Важливо дотримуватися помірності у всьому – і спілкування з людьми з оточення в цьому сенсі – не виняток: найкраще, провести день на самоті – точніше, у компанії з гарною книжкою чи улюбленим фільмом.
Водолій
Незважаючи на вихідний, від походів магазинами краще відмовитися: що б ви в результаті не купили, придбання або виявиться з прихованим браком, або ніколи вам не знадобиться, так що гроші будуть викинуті на вітер.
Риби
День, коли істина про те, що слово – не горобець, набуде для вас особливого значення: необережно чи невчасно сказане слово може завдати співрозмовнику образи, а вашим з ним стосункам – серйозної шкоди.
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