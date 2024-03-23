Гороскоп на 23 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла вийдуть із пітьми

Не найлегший в енергетичному плані день місячного календаря, коли сили зла, вийшовши з пітьми, починають загрожувати силам добра та світла.

Незважаючи на те, що сил на опір у людини буде небагато, йти на поводі у темряви все ж таки не варто: якщо немає можливості робити добро буде достатньо хоча б просто не робити зла – не множити його на землі. Якщо ж не вдасться наслідувати цю рекомендацію, згодом доведеться відпрацьовувати карму, яка в такому разі отримає жирний мінус.

Овен

Дізнавшись, що когось несправедливо образили, намагайтеся чи хоча б спробуйте прийти на допомогу цій людині: сьогодні не тільки можна, а й потрібно відновлювати справедливість у взаєминах між людьми.

Телець

День – благо, він вихідний – бажано провести на самоті, інакше – під впливом негативних енергій дня – ви можете поводитися неадекватно, образивши навіть тих, кого любите.

Близнята

День, коли сил для активних дій знайти не вдасться, але й бездіяльно категорично не рекомендується – необхідно знайти собі приємне та необтяжливе заняття – наприклад, згадати про хобі.

Рак

Недоброзичливців, які захочуть зіпсувати вам настрій, сьогодні буде достатньо, але це не означає, що ви повинні дати їм можливість «поживитися» вашою енергією, просто проігноруйте їх.

Лев

Сьогодні ваш авторитет необхідно використовувати для того, щоб не дати оточенню сваритися без надії на примирення: вам потрібно знайти слова, які переконають його у необхідності стриманості.

Діва

Чужі поради сьогодні можуть виявитися дуже корисними, тому не варто від них відбиватися, а ось самим свою думку іншим краще не нав'язувати – однаково до неї не дослухаються.

Терези

Займатися справами – навіть якщо вони стосуються дому та побуту – цього дня небажано: все у вас падатиме з рук, тому велика ймовірність щось зламати, порвати чи розбити.

Скорпіон

Зверніть увагу на сни, які ви побачите цієї ночі: навряд чи вони виявляться промовистими у звичному значенні цього слова, але певну інформацію для роздумів дадуть – проаналізуйте її.

Стрілець

Ваша «фірмова» запальність цього непростого дня може взагалі зрости в рази, але тільки від вас залежить, чи зможете ви її приборкати чи ні – інакше вона може надовго зіпсувати ваші стосунки з людьми.

Козоріг

Сидіти склавши руки цього дня – втім, як і завжди – ви не зможете, тому присвятіть день підготовці до початку нового робочого тижня: складіть план та ретельно продумайте тактику виконання його пунктів.

Водолій

Зверніть увагу на свій настрій: якщо цього дня на душі легко, отже, все у вашому житті рухається у правильному напрямі, якщо відчуваєте тугу та важкість, подумайте про те, що ви можете в ньому змінити.

Риби

Ухвалюючи важливе рішення, необхідність якого вже давно назріла, намагайтеся не робити цього похапцем – у такому стані ви можете зробити серйозну помилку, про яку досить швидко пошкодуєте.

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