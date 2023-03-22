Гороскоп на 23 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі будуть роздратовані й агресивні

День, протягом якого дратівливими й агресивними можуть стати навіть найспокійніші та найурівноваженіші люди.

Винен у всьому потужний потік негативної енергії, який зійде на кожного з нас. Але вирішити пов'язану з ним проблему не так складно, як може здатися на перший погляд: достатньо відволіктися від усього, що викликає негативні емоції, і зосередитися на роботі – сил вистачить навіть на виконання найскладніших професійних завдань.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 березня для Овнів

Головний біль, який може докучати вам цього дня, свідчить про те, що останнім часом ви багато працюєте і мало відпочиваєте – спробуйте хоча б сьогодні знайти час для перепочинку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 березня для Тельців

Необережні, сказані в запалі слова можуть стати причиною серйозної сварки, а то й розриву з близькою людиною: подумайте про те, чи варта такого результату ваша нестриманість?

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 березня для Близнят

Сьогодні, як ніколи, необхідно ретельно планувати всі свої дії, інакше космічна енергія "розриватиме" вас на частини, змушуючи діяти у протилежних напрямках.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 березня для Раків

Представники знака дуже часто блокують негативні емоції всередині, не даючи їм виходити назовні, і така звичка може довести їх до нервового зриву – сьогодні не треба соромитися виявляти свої почуття.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 березня для Левів

Невпевненість у собі – рідкісний "діагноз" для представників вашого – самовпевненого – знака, але саме сьогодні він може вас наздогнати: "лікувати" такий стан необхідно, свідомо підвищуючи самооцінку.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 березня для Дів

Будь-який конфлікт, до якого ви сьогодні – ненавмисно або усвідомлено – можете мати стосунок, необхідно вирішити мирно, інакше з часом він відгукнеться вам не найкращим чином.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 березня для Терезів

День, коли потрібно думати не про інших, а про себе, інакше можна прогаяти важливий момент, який дозволить вирішити важливе життєве чи професійне питання – шкода буде прогаяти щасливий шанс.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 березня для Скорпіонів

Якщо шукатимете проблеми на свою голову, ви їх, безсумнівно, знайдете, тому краще провести день на самоті і відмовитися від активних дій, особливо в тому, що стосуватиметься спілкування з людьми.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 березня для Стрільців

Якщо не взяти емоції – причому як негативної, так і позитивної якості – під контроль, можна буде вважати день втраченим: ви зіб'єтеся з властивого вам ділового ритму і не встигнете зробити все, що запланували.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 березня для Козорогів

Не можна допускати зло не лише у вчинках і словах, а й у думках: сьогодні воно не змусить на себе довго чекати – максимально швидко повернеться до вас бумерангом, тому, умовно кажучи, не варто копати нікому яму.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 березня для Водоліїв

Сни цієї ночі дадуть вам пряму підказку щодо того, від кого з людей у вашому оточенні можна очікувати удару в спину – вживіть заходів, які дозволять вам уникнути такого розвитку подій.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 березня для Риб

Незважаючи на надлишок енергії, не варто хапатися за всі справи одразу, оскільки жодної користі від такого розкидання сил не буде: необхідно вибудувати завдання, що виконуються, за принципом пріоритетності.

Читайте також: