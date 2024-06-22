Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще не виходити з дому

День, символом якого є павукова сітка, характеризується небезпекою потрапити під чужий, як правило, негативний вплив.

Такими днями зірки радять не залишати свого дому, що в неділю не повинно стати проблемою: тільки в ньому можна почуватися – хай і у відносній – безпеці. Від спілкування з оточенням необхідно відмовитись – виняток можна зробити тільки для найближчих, але й у такому разі переходити особисті межі – як їхні, так і свої – не варто. До вечора напруженість, яка пануватиме весь день, спаде, і можна буде провести вечір у спокійній домашній атмосфері.

Овен

Зустріч зі старим знайомим хоч і буде несподіваною, принесе масу приємних емоцій: вам буде не тільки про що згадати, а й про що поговорити, плануючи ваше спільне майбутнє.

Телець

Головні якості, які сьогодні бажано виявити – недовірливість та обережність: саме вони убережуть вас від необачних вчинків, які можуть призвести до неприємних наслідків.

Близнята

Не поспішайте радіти події, яка ще не відбулася: велика ймовірність того, що все зміниться в останній момент, і те, що ви вже вважали перемогою, обернеться поразкою – вроки виключати не можна.

Рак

Присвятивши день своїй сім'ї, намагайтеся виключити зі стилю спілкування надмірну нав'язливість – особливо це стосуватиметься дітей: докладайте зусиль не переходити межу, після якої ви ризикуєте їм набриднути.

Лев

Не поспішайте робити далекосяжні висновки з фактів, які стануть відомі вам сьогодні: найімовірніше, їх не вистачить для того, щоб отримати повну — і найголовніше! — об'єктивну картину.

Діва

Для нових починань день несприятливий, але чому б не зайнятися підготовкою до них: наприклад, можна визначити мету, яку потрібно поставити перед собою, і визначитися з тактикою її досягнення.

Терези

Головне для вас сьогодні — не захоплюватися алкоголем, оскільки під його впливом представники знака стануть надто балакучими і можуть, самі того не бажаючи, видати важливу таємницю.

Скорпіон

Розуміючи, що потребуєте підтримки, не соромтеся просити про неї людей, які вас оточують: вони охоче прийдуть на допомогу, зробивши все, що від них залежить, а в деяких випадках навіть більше.

Стрілець

Стрільці можуть нарешті отримати чарівний стусан, якого їм так не вистачає для того, щоб почати рухатися в потрібному напрямку – вже завтра вони зможуть почати діяти.

Козоріг

Ніщо так негативно не впливає на стосунки з оточенням – особливо близьким, – як упертість: не варто виявляти її без потреби – намагайтеся знайти розумний компроміс.

Водолій

Ідея вирішення важливого життєвого питання може прийти з найнесподіванішого джерела – наприклад, наснитися – тому потрібно максимально уважно поставитися до підказок підсвідомості.

Риби

Останнім часом ви багато і наполегливо працювали, тому за правом заслужили відпочинок: щоправда, одного – нинішнього – дня вам буде до образливого мало, але ж треба з чогось починати.

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