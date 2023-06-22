Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку: день роботи над помилками

Нинішній місячний день не підходить для активних дій, тому – за можливості – бажано приєднати його до вихідних.

А щоб не сидіти без діла, можна зайнятися тим, на що зазвичай не вистачає часу: розсортувати документи, навести лад у шафах, вилучивши з них речі, якими давно ніхто не користується, або приділити час своєму хобі. День також сприятливий для аналізу вчинених раніше дій, роботи над помилками та складання планів на майбутнє.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 червня для Овнів

Не поспішайте ображатися на людину, від якої почуєте неприємні слова – краще подумайте про те, які у неї є для цього підстави – можливо, ви самі дали їй вагомий привід для критики та претензій.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 червня для Тельців

Намагайтеся нікому не давати непроханих порад, навіть якщо вам здасться, що людина їх потребує: на ваш превеликий подив, замість подяки вона може висловити вам своє невдоволення.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 червня для Близнят

Не варто боротися за те, на що ви не маєте законного права: навіть отримавши посаду, на яку спочатку мали призначити іншого співробітника, ви навряд чи зможете показати потрібні результати і змушені будете залишити її.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 червня для Раків

Не варто нав'язуватися людині, якій ви не потрібні: такі стосунки, навіть якщо вам вдасться їх завести, не принесуть радості ні вам, ні їй: краще звернути увагу на того, хто щиро вас любить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 червня для Левів

Сьогодні можна вирішувати будь-які проблеми, так чи інакше пов'язані з особистим життям: можна як миритися з близькою людиною, так і завершувати стосунки, які давно припинили радувати обидві сторони.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 червня для Дів

Незважаючи на поганий настрій, який може супроводжувати вас від самого ранку, намагайтеся не ображати людей, які перебувають поряд із вами: посваритися з ними буде набагато простіше, аніж згодом помиритися.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 червня для Терезів

Не ставте собі за мету встигнути все, що ви запланували, це вам однаково не вдасться, тому бажано зосередитися на найважливіших справах, а решту залишити на потім.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 червня для Скорпіонів

Успіх очікує представників вашого знака як на роботі, так і в особистому житті, тому ініціативу – щоб згодом не шкодувати про втрачені можливості – бажано виявляти на всіх напрямах.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 червня для Стрільців

Найкращі ліки від поганого настрою – прогулянка на свіжому повітрі, наприклад, у найближчому парку або біля водойми, де можна буде не лише подихати свіжим повітрям, а й покупатися та освіжитися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 червня для Козорогів

Будь-які фінансові операції цього дня виявляться успішними, тому сьогодні можна вирішувати завдання різного ступеня складності: укладати договори, підписувати контракти та проводити переговори.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 червня для Водоліїв

Намагайтеся нікому не позичати гроші: навіть якщо ви бачите, що людина дійсно їх потребує, попросіть її зачекати хоча б до завтра, коли обставини для кредиту стануть сприятливішими.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 червня для Риб

Будь-які нинішні вчинки й рішення необхідно звіряти з внутрішнім голосом: він застереже вас від помилкових дій і підкаже, як вчинити, щоб у будь-якому разі опинитися у виграші.

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