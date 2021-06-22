Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку: день вдалих починань

День потужної енергетики, що спонукає до активних дій, спрямованих на досягнення серйозної мети.

Час також сприятливий для нових починань у будь-яких сферах життя — від професійної до особистої, всі вони, за свідченням астрологів, приречені на успіх. Щоправда, за однієї умови: вони повинні бути спрямовані на творення, а не руйнування — в такому разі на допомогу зірок розраховувати не доведеться.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 23 червня для Овнів

День сприятливий для зміни іміджу — схоже, колишній вже припинив влаштовувати як вас самих, так і вашого роботодавця, так що саме час вирушити до перукаря і стиліста, які змінять ваш вигляд.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 23 червня для Тельців

Зіткнувшись з негативно налаштованою стосовно вас людиною, намагайтеся оминути її, якщо ж такої можливості не буде, переведіть її недружні випади на жарт — сварка дорого обійдеться.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 23 червня для Близнят

Будь-які негативні висловлювання на вашу адресу будуть продиктовані виключно заздрістю того, хто говорить, тому є його проблемами — не варто звертати на них уваги.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 23 червня для Раків

День сприятливий для ризику, щоправда, в помірній його формі: можна робити ставки на тоталізаторі і купувати лотерейні квитки, а ось від їзди на позамежній швидкості і спортивного екстриму краще відмовитися.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 23 червня для Левів

День, коли бажано поспілкуватися з рідними та друзями, ось тільки галасливі вечірки влаштовувати не варто — спокійних посиденьок із задушевними розмовами буде більш ніж достатньо.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 23 червня для Дів

Як би не склався ваш день, намагатеся постарайтеся уникати алкоголю — він може зробити вас занадто відвертими і балакучими, і ви під впливом цих якостей ви вибовкаєте відомості, які хотіли б зберегти в таємниці.

Терезів (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 23 червня для Терезів

День сприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу — вони обіцяють бути успішними і незабаром принесуть солідні дивіденди, можливі також несподівані грошові виплати.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 23 червня для Скорпіонів

Можна вирушати в будь-які поїздки — від відряджень до подорожей: якщо дозволить епідемічна ситуація, можна гуляти чужими — незнайомими — містами і ніжитися на пляжі біля моря або озера.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 23 червня для Стрільців

Щоб досягти поставленої мети, доведеться довго і наполегливо працювати: на манну небесну в цьому разі розраховувати не доводиться, зате і результатом ви будете зобов'язані тільки собі, а не чужій допомозі або випадку.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 23 червня для Козорогів

Незважаючи на талан, який буде супроводжувати вам сьогодні, грати в азартні ігри все-таки небажано: в результаті велика ймовірність втратити набагато більше, ніж отримати.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 23 червня для Водоліїв

День сприятливий для налагодження взаємин із людьми, з якими ви перебуваєте в стані конфлікту: сьогодні вони охоче вислухають ваші аргументи і з готовністю підуть вам назустріч в питанні примирення.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 23 червня для Риб

Головне в цей день — вірити в себе і свої сили, без цих якостей ви не зможете здійснити навіть найпростішу дію, не кажучи вже про більш серйозні вчинки, так що бажано "підкачати" самооцінку.

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