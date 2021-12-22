Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли доля надсилатиме підказки

Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли доля надсилатиме підказки

День, коли необхідно звертати увагу на будь-які знаки, які надсилатиме доля – один із них передбачить розвиток майбутніх подій.

Зосередившись на своєму внутрішньому світі, вдасться проаналізувати скоєні останнім часом помилки та намітити шляхи їх виправлення. Час також ідеально підходить для здійснення вчинку, який давно був запланований, але з якоїсь причини очікував свого часу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 грудня для Овнів

Небажано вірити на слово навіть найближчим людям: з якоїсь – можливо, яка не залежить від них – причини вони можуть ввести вас в оману, самі того не бажаючи.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 грудня для Тельців

Не можна нікого обдурювати, навіть якщо вам здаватиметься, що ваша брехня, як заведено говорити в таких випадках, на порятунок: як це завжди буває, вона виявиться, а ви потрапите у вкрай неприємне становище.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 грудня для Близнят

Не варто звертати увагу на недоброзичливців та заздрісників, які можуть активізуватися в цей час: річ у тім, що негативні емоції, які вони відчувають до вас, – їхні, а не ваші проблеми.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 грудня для Раків

День, коли ініціатива не тільки не стане караною, а й всіляко вітатиметься: щоправда, стосуватися вона має передусім побутових питань, які перед святом потрібно вирішити на відмінно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 грудня для Левів

День, коли несподівані надходження на банківську картку, які можливі в цей час, будуть дуже доречними – роблячи передсвяткові покупки, можна буде ні в чому собі не відмовляти.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 грудня для Дів

Як відомо, добре працює той, хто добре відпочиває – день сприятливий для релаксу, який у цей час швидше буде пасивним, але про посильні фізичні вправи теж забувати не варто.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 грудня для Терезів

День, коли можна дозволити собі ризикнути, купивши, наприклад, лотерейний квиток: з одного боку, виграш дуже ймовірний, з іншого — навіть якщо талан цього разу минеться, ви нічого не втрачаєте.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 грудня для Скорпіонів

Сьогодні небажано відвідувати перукарню: стрижка та фарбування волосся – особливо у світлі тони – може не найкраще позначитися на психічному здоров'ї і навіть довести до депресії.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 грудня для Стрільців

День, коли можна ставати до реалізації найсміливіших планів, які вдасться здійснити лише тим, хто вірить у себе та свої сили, втім, від відсутності цих чудових якостей ви ніколи не страждали.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 грудня для Козорогів

Цього дня знайти відповідь на запитання, що вас цікавлять, не складе особливих труднощів: так, співрозмовники стануть заводити розмову на цікаву для вас тему, а сайти, що відкриваються, — утримувати потрібний контент.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 грудня для Водоліїв

Цього дня ви легко зможете зрозуміти, коли оточення говорить вам правду, а коли — бреше: в останньому випадку людину обов'язково щось видасть — наприклад, очі, що бігають, або нездоровий рум'янець.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 грудня для Риб

Якщо вам є що приховувати, намагайтеся обмежити спілкування із зацікавленими в цьому секреті людьми: за допомогою наведених запитань у вас можуть дізнатися правду.

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