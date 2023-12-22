Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку: дуже вдалий день

День, коли будь-які справи ладнаються, а питання вирішуються легко, креативно і без напруженості.

Оскільки сьогодні вихідний, та ще й передсвятковий день, на перший план вийде домашнє господарство. Можна також здійснювати фінансові операції будь-якої складності – найімовірніше, вони стосуватимуться продуктів до святкового столу та подарунків для близьких, які виявляться надзвичайно вдалими. Можна – і потрібно – також займатися благодійністю, вона виявиться не лише богоугодною, а й корисною справою – подяка не змусить на себе довго чекати.

Овен

Очищення потребуватиме не лише дім, а й ваш організм, тому бажано обмежити себе у шкідливих продуктах, сісти на дітокс-дієту і навіть просто поголодувати – напередодні свят це буде доречним.

Телець

З'ясовуючи стосунки з коханою людиною, намагайтеся не перетинати межу, яка відокремлює розумні докази від безпідставних претензій, а стриманість від грубощів – не варто сваритися напередодні свят.

Близнята

Вчинивши неправильно, в жодному разі не заперечуйте свою провину – навпаки, треба її визнати і зробити висновки з того, що сталося: не варто соромитися – кожна людина має право на помилку.

Рак

Що більше справ ви заплануєте на цей день, то швидше з ними впораєтеся, – і навпаки, тому бути дріб'язковими не варто, тим більше, що ви практично не відчуєте втоми.

Лев

Не варто звертати уваги на претензії, яких сьогодні буде занадто багато, висловлені вам сторонніми людьми – брати до уваги треба лише ті, які ви почуєте від рідних і близьких.

Діва

Не варто вибирати для свята страву, якої ви досі жодного разу не готували: найімовірніше, щось піде не так, і замість прикраси на столі ви отримаєте зіпсовані продукти і рохитані нерви.

Терези

Займаючись підготовкою до свята, намагайтеся думати не так про результат, як про процес: передчуття приємних моментів принесе вам набагато більше задоволення, а це сьогодні вкрай важливо.

Скорпіон

Час сприятливий для підбиття підсумків року, що минає – сьогодні вам вдасться проаналізувати як помилки, так і досягнення цього часу, а заразом і зробити важливі висновки на майбутнє.

Стрілець

Спілкуватися з іншими так, як ви б хотіли, щоб вони зверталися до вас, важливо завжди, але сьогодні – особливо: чим дбайливіше ви ставитиметеся до них, тим більше уваги отримаєте у відповідь.

Козоріг

Чим би ви сьогодні не займалися, не варто викладатися на всі сто – моральні й фізичні ресурси необхідно витрачати максимально економно, інакше їх може не вистачити навіть на ці вихідні.

Водолій

День сприятливий для підвищення самооцінки: сьогодні може статися подія, яка доведе вам – і людям навколо, – що ви гідні поваги, головне – не отримати запаморочення від успіхів.

Риби

Небажано розпочинати суперечки з рідними чи друзями, намагаючись довести свою правоту – з'ясування стосунків з великою ймовірністю призведе до конфлікту, що напередодні свят особливо небажано.

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