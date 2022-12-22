Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку: найбільш неоднозначий день місяця

День виявиться одним із найбільш неоднозначних у всьому місяці, оскільки про нього точно не можна буде сказати, поганий він чи гарний.

Вранці може здатися, що над головою зібралися всі чорні хмари, які лише існують у природі, але й сил, які дозволяють боротися зі злом, буде достатньо. Ближче до обіду хмари розсіються – навіть з'явиться відчуття, що життя налагоджується, зате енергії стане відчутно менше – її навряд чи вистачить для того, щоб дотягнути до вечора. Що планувати на такий – з усіх боків складний – час, кожен вирішує сам, але висловлені вище застереження астрологів необхідно взяти до уваги.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 грудня для Овнів

Не втручайтеся в суперечку, якої б властивості – професійної чи особистої – вона не була: довести свою правоту з різних причин вам однаково не вдасться, а ось нажити нових ворогів можна буде цілком.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 грудня для Тельців

Відсутність фізичних сил зірки рекомендують прийняти як належне: не варто намагатися "підганяти" себе вольовими методами або десятою за день філіжанкою кави – краще робити те, на що вистачить мізерної енергії.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 грудня для Близнят

Найкращий засіб від дратівливості, яка може здолати вас зранку – фізична праця: так, вимивши підлогу в квартирі, ви відчуєте, що настрій покращується – як то кажуть, майже на очах.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 грудня для Раків

Необхідно бути готовими до того, що у справах, якими ви займатиметеся сьогодні, виникне безліч підводних каменів, які не можна передбачити, тому потрібно не поспішати, а діяти крок за кроком.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 грудня для Левів

У конфлікті, який розвиватиметься на ваших очах, не варто ставати на бік однієї зі сторін: залишитися справедливими для всіх однаково не вдасться, а виявитися винним для всіх – легко та просто.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 грудня для Дів

Представникам вашого знака сьогодні краще не залишати стіни свого будинку: придумайте привід, який дозволить вам не їздити на роботу і не ходити у справах; якщо ж такої можливості немає, будьте вкрай обережними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 грудня для Терезів

Уникайте порожніх розмов – відібравши занадто багато часу, вони не дадуть можливості досягти поставленої в цей день професійної мети, тому краще зосередитися на справах, а не на балаканині.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 грудня для Скорпіонів

Втома, яку ви відчуєте від самого ранку, буде зумовлена впливом Місяця, тому далекосяжних висновків про стан свого здоров'я робити не варто – достатньо просто трохи відпочити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 грудня для Стрільців

Необхідно бути максимально обережними й обачними у витратах: перш ніж придбати щось – навіть, як вам здасться, дуже потрібне – подумайте про те, який дірку це зробить у вашому бюджеті.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 грудня для Козорогів

Поганий настрій, який накриє вас від самого ранку, – не привід зриватися на предметах, які трапляться вам під руку: настрій до вечора покращає, а речі повернути вже не вдасться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 грудня для Водоліїв

Кращого порятунку від фізичної слабкості, яка може долати вас у цей час, ніж відпочинок, люди ще не придумали, тому підзарядіть свої внутрішні "батарейки" неробством – сьогодні лінуватися можна і потрібно.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 грудня для Риб

Не варто розпочинати реалізацію важливих проєктів: по-перше, п'ятниця – не найкращий день для такої справи, а по-друге, користі від роботи однаково не буде – краще перенести її на наступний робочий тиждень.

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