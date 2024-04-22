Гороскоп на 23 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі перебувають в цілковитій рівновазі

День абсолютної – моральної та фізичної – гармонії, коли всі життєві параметри перебувають в цілковитій рівновазі.

Найбільш неправильне, що можна зробити в цей час, – порушити це відчуття щастя й радості, яке відчувають усі, включно з найпесимістичнішими з нас. У жодному разі не можна нічого руйнувати – рано чи пізно такі дії призведуть до негативних наслідків, тому необхідно зосередитися на творенні.

Овен

У будь-якій сфері діяльності діяти сьогодні необхідно без напруженості: доклавши максимальних зусиль, ви лише даремно витратите дорогоцінну енергію, а очікуваного результату не досягнете.

Телець

Максимально доброзичливо потрібно ставитися до всіх без винятку людей навколо – навіть тих, до кого у вас – цілком заслужено – не буває добрих почуттів: цього дня не можна множити зло.

Близнята

Зверніть увагу на настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку: найімовірніше, він буде пов'язаний зі сном, який ви побачите цієї ночі – не варто ігнорувати його пораду чи попередження.

Рак

З негативом, який, як вам здається, присутній у всіх сферах вашого життя, потрібно боротися за допомогою прибирання в оселі – найкраще генерального: таким чином вам вдасться його позбутися.

Лев

Допомога іншій людині, особливо якщо вона вас про неї попросить, сьогодні виявиться не лише благородною, але й вигідною справою: зробивши комусь добро, ви вже найближчим часом зможете розраховувати на її бумеранг.

Діва

Ухвалення важливого рішення, навіть якщо воно давно стоїть на порядку денному, краще відкласти хоча б на завтрашній день – сьогодні воно гарантовано виявиться помилковим, а отже, призведе до небажаного результату.

Терези

Відмовтеся від спілкування з негативно налаштованими стосовно вас людьми, навіть якщо здаватиметься, що розмови з ними не уникнути: нічого крім зіпсованого настрою це вам не принесе.

Скорпіон

Зіткнувшись з чужою агресією, спробуйте відповісти на неї щирою доброзичливістю: найімовірніше, ваш опонент буде настільки здивований і навіть приголомшений, що просто зникне з вашого горизонту.

Стрілець

Спрямуйте потужний приплив енергії, який відчуєте сьогодні, на роботу над справами, які вже давно чекають на вашу безпосередню участь: займіться ними без зволікання.

Козоріг

Зірки рекомендують вам уважно стежити не лише за словами, а й за думками: негатив сьогодні значно прискориться, тож будь-яке зло, навіть уявне на ментальному рівні, одразу повернеться назад.

Водолій

Представникам вашого знака сьогодні можна вирушати в будь-які поїздки та подорожі – від відряджень до мандрівок: у першому випадку вони принесуть відчутну користь, у другому – задоволення.

Риби

Давно знайома людина сьогодні може здивувати вас цілковито не властивою їй поведінкою: не варто допускати поспішних висновків на її рахунок: причина у неї може бути поважною.

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