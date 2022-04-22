Гороскоп на 23 квітня для всіх знаків зодіаку: день посилення розумових здібностей

День посилення розумових здібностей, які дозволять зазіхнути на вирішення серйозних інтелектуальних завдань та впоратися з ними.

Якщо є можливість передати комусь свій досвід та знання або, навпаки, здобути їх, кращого часу не знайти. Втім, що б людина сьогодні не робила, їй усе вдаватиметься, але за однієї умови: воно має бути продиктоване добрими намірами та спрямоване на творення, бо інакше нічого не вдасться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 квітня для Овнів

День сприятливий для складання планів на найближче майбутнє – насамперед, професійних, але й від особистих відмовлятися не варто: вам вдасться окреслити вірні цілі та обрати правильні способи їхнього досягнення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 квітня для Тельців

Вирішуючи важливе професійне завдання, ви – несподівано для самих себе – виявите, що маєте необхідний для цього набір знань і навичок, яких набули раніше, але потім успішно забули.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 квітня для Близнят

Неуважність, яка може "накрити" вас цього дня, завадить вирішенню важливих завдань, тож краще перенести їх на інший час – скажімо, на кілька днів, коли ви зможете на них зосередитися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 квітня для Раків

Не варто відмовляти в допомозі тим, хто вас про неї попросить: водночас моральний її аспект може виявитися складнішим, ніж матеріальний, та лише вам вирішувати, чим саме ділитися з людиною, яка потребує підтримки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 квітня для Левів

Намагаючись знайти відповідь на важливе питання, проговоріть ситуацію, а також усі можливі виходи з неї вголос – так вам буде легше зрозуміти, що саме від вас вимагається, та знайти шляхи вирішення.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 квітня для Дів

День категорично не підходить для роботи над серйозними проєктами, тому якщо в суботу ви зовсім не зможете сидіти без діла – займіться дрібницями, до яких ніколи не доходять руки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 квітня для Терезів

Все, що ви дізнаєтеся або просто почуєте цього дня, обов'язково треба запам'ятовувати або, як кажуть у таких випадках, мотати на вус: мине зовсім небагато часу і ці знання вам знадобляться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 квітня для Скорпіонів

Якщо до вас звернеться по пораду хтось із людей навколо, добре подумайте, перш ніж дати її: цілком можливо, що згодом людина звинуватить вас у своїх невдачах і промахах.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 квітня для Стрільців

Дізнавшись чужу таємницю, спробуйте одразу про неї забути, інакше не витримаєте і пробовкаєтеся, поставивши в незручне становище як її власника, так і себе – навряд чи надалі хтось буде з вами відвертим.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 квітня для Козорогів

Навіть якщо для досягнення заповітної мети вам залишилося лише кілька кроків, спробуйте подолати прагнення рухатися вперед і зробіть невеликий перепочинок – це лише додасть вам сил та впевненості у собі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 квітня для Водоліїв

Сьогодні люди, що оточують вас, просто фізично не зможуть брехати, тож цим варто скористатися в тому разі, якщо ви хочете почути від когось відверту відповідь на ваше запитання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 квітня для Риб

День особливо сприятливий для викладачів: знання, якими вони сьогодні поділяться з учнями, впадуть на благодатний ґрунт – ви дуже швидко побачите, що вони засвоїли факти, якими ви з ними поділилися.

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