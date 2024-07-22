Гороскоп на 23 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли доля випробовуватиме нас на міцність

День, коли доля ставить кожного з нас перед випробуваннями і уважно стежить за тим, чи вдається нам їх пройти чи ні.

Насамперед, вони пов'язані з бездумним прийняттям чужої думки, що може підштовхнути до неправильного рішення, що – своєю чергою – спровокує ланцюгову реакцію, здатну призвести до найнепередбачуваніших результатів. Тому до того, що говоритимуть нам сьогодні інші люди, треба дослухатися, але чинити водночас тільки так, як вважає правильною сама людина, нікому не дозволяючи впливати на нас. Ну, а ще краще – зрозуміло, якщо буде така можливість – взагалі скоротити спілкування до мінімуму, тоді помилок і вдасться уникнути.

Овен

Не найкращий день для спілкування з керівництвом: навіть якщо ви заздалегідь планували поговорити з ним саме сьогодні, краще перенести зустріч – її результат виявиться протилежним очікуваному.

Телець

Потужну енергію, яку забезпечать вам сьогодні зірки, необхідно використовувати в мирних цілях: якщо вам зовсім нічого робити, помийте в домі підлогу, але в жодному разі не конфліктуйте з оточенням.

Близнята

Власне вміння змінювати свою думку по кілька разів на день, зросте в рази, що зробить вас зовсім нестерпними для оточення: намагайтеся хоча б не давати йому обіцянок — виконати їх ви не зможете.

Рак

Не варто перейматися через скоєні раніше помилки: по-перше, від них ніхто не застрахований, а по-друге, сьогодні ви отримаєте вдалу можливість їх виправити – намагайтеся її не проґавити.

Лев

Ситуація може скластися таким чином, що ви ніби побачите себе – і свою поведінку – збоку: зробіть важливі висновки щодо того, в чому ви мали рацію, а в чому – ні, і не повторюйте хиб.

Діва

Недуг, який ви відчуєте цього дня, наслідок перевтоми, тому й «лікувати» його необхідно відповідним чином: прогулянками, читанням та переглядом нових серіалів.

Терези

До вирішення професійних питань необхідно підходити відповідально, не пускаючи справи на самоплив: до того ж необхідно все ретельно планувати і прораховувати – експромти неприпустимі.

Скорпіон

Не давайте лінощам, які можуть «накрити» вас від самого ранку, визначити ваш день: не виконавши заплановану ще вчора норму справ, почнете відставати в усіх напрямах і поступитеся лідерськими позиціями конкурентам.

Стрілець

Секрет вашого успіху цього дня — найсуворіша дисципліна, якій потрібно підкорити всі свої справи, тільки в такому разі вам вдасться не тільки зробити все заплановане, а й знайти час для відпочинку.

Козоріг

Вдалими виявляться тільки ті справи, над якими ви працюватимете в союзі з іншими людьми – поодинці не вдасться впоратися навіть із елементарними завданнями, тож подумайте про команду однодумців.

Водолій

За вирішення серйозних питань – як професійних, так і побутових властивостей – сьогодні братися не варто, одні ви їх не потягнете, тому краще підтягнути наявні «хвости» і скласти план на майбутнє.

Риби

Не найкращий день для спілкування з оточенням – порозуміння сьогодні не вдасться досягти навіть із найелементарніших питань, не кажучи вже про серйозніші, тож краще не ризикувати.

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