Гороскоп на 23 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно відмовитись від брехні

Потужна енергія, приплив якої ви відчуєте цього дня, може створити відчуття всемогутності та вседозволеності.

Щоб згодом не пошкодувати про здійснені – не найблагородніші — вчинки, необхідно зосередитися лише на добрих помислах та діях. Найкраще заняття цього часу – благодійність, яка не тільки зробить світ кращим, а й повернеться позитивним бумерангом до того, від кого виходитиме. У цей час також необхідно відмовитися від брехні: вона дуже швидко вийде назовні і не тільки не виправить становище, а й зробить його ще більш тяжким.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 липня для Овнів

Будь-яке сказане сьогодні слово не мине даремно: будучи сказаним вголос, воно практично одразу стане реальністю, тому важливо думати, що говориш – втім, це не завадить і будь-якого іншого дня.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 липня для Тельців

Намагайтеся бути обережними з обіцянками: велика ймовірність того, що ви не зможете дотриматися свого слова, а людина, якій ви його дали, довго висуватиме вам справедливі претензії.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 липня для Близнят

Одне необережне слово, сказане в запалі, може зруйнувати ваші стосунки з близькою людиною, тому намагайтеся не говорити про те, про що згодом можете пошкодувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 липня для Раків

Сьогодні представникам вашого знака — як у жоден інший день — необхідно берегтися від переохолодження: ослаблений ним організм може легко підхопити вірус, який влітку переноситься дуже важко.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 липня для Левів

Зіткнувшись з недоброзичливо налаштованою людиною, зробіть те, чого вона від вас найменше очікує – побажайте їй добра: цілком можливо, що в майбутньому вона стане вашим другом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 липня для Дів

День — благо, він вихідний — бажано присвятити наведенню ладу в навколишньому просторі: насамперед ітиметься про ваше житло, але можна також — у дворі або на сходах.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 липня для Терезів

Незважаючи на вихідний день, сьогодні не тільки можна, а й треба зайнятися роботою – точніше, підготовкою до вирішення професійних питань, над якими треба буде працювати вже завтра.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 липня для Скорпіонів

День – як і належить вихідному – необхідно присвятити відпочинку, до того ж чим активнішим він буде, тим краще: вам необхідно виплеснути енергію, яка може буквально розпирати вас зсередини.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 липня для Стрільців

Намагайтеся не поспішати з рішучими кроками, що стосуються стосунків із близькою людиною: вже завтра ви, можливо, передумаєте з нею розлучатися, а відіграти ситуацію назад вже не вдасться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 липня для Козорогів

Будьте добрішими щодо близьких людей: сьогодні вони – як ніколи – потребуватимуть моральної підтримки, намагайтеся надати їм її повною мірою – вам за це віддасться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 липня для Водоліїв

Сили – як моральні, так і фізичні, — яких у вас сьогодні буде надміру, не можна витрачати на порожнє проведення часу: будь-яка – навіть не найзначніша справа – набагато краще неробства.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 липня для Риб

Сьогодні ви – через відпущені зірками красномовство та переконливість – зможете схилити на свій бік будь-кого: намагайтеся не користуватися цими якостями на шкоду іншим людям.

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