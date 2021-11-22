Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли можна змінити долю

День, коли Всесвіт і підсвідомість можуть надсилати знаки, покликані коригувати поведінку, і цим змінити долю.
Втім, якщо нічого подібного розглянути не вдасться, можна взяти кермо влади своїм життям у власні руки: проаналізувати перемоги та провали останнього часу, зробити з них висновки та враховувати їх у майбутньому.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 листопада для Овнів
Сьогодні зірки застерігають вас від легковірства: ввести вас в оману в цей час мимоволі можуть навіть добре знайомі вам люди, тому будь-які факти і дані необхідно перевіряти ще раз.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 листопада для Тельців
Не варто нікого обдурювати, навіть якщо вам здаватиметься, що ви брешете задля порятунку: насправді за допомогою негідних засобів ще нікого не вдалося врятувати, так що не варто ризикувати стосунками.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 листопада для Близнят
День, коли можуть активізуватися таємні чи явні недоброзичливці, на яких не варто звертати уваги: їхня злостивість не завдасть вам шкоди, так що не варто витрачати дорогоцінні нервові клітини.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 листопада для Раків
Реалізацію серйозних професійних проєктів краще відкласти на нетривалий час: особливої погоди відтермінування не зробить, а ви отримаєте шанс вибрати сприятливішу дату для своїх починань.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 листопада для Левів
Не поспішайте оформляти важливі документи, особливо якщо вони стосуватимуться фінансових питань або оформлення нерухомості: найменшої друкарської помилки буде достатньо, щоб замість прибутку отримати збиток.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 листопада для Дів.
Небажано призначати на цей день побачення з коханою людиною: велика ймовірність раптової та серйозної сварки, вийти з якої буде не так просто, як може здатися на перший погляд.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 листопада для Терезів
Необхідно максимум часу присвятити перебуванню на свіжому повітрі: прогулянки в парку або вулицями міста не тільки сприятливо позначаться на самопочутті, а й піднімуть настрій.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 листопада для Скорпіонів
Увага з боку протилежної статі буде цілком вами заслужена — головне, сприймати їх доброзичливо, та і тільки — інакше ризикуєте заплутатися у великій кількості шанувальників.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 листопада для Стрільців
Лінощі та апатію, які вельми ймовірні в цей день, необхідно гнати, як кажуть у таких випадках, поганою мітлою: активна робота – єдиний спосіб підняти собі настрій.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 листопада для Козорогів
Девіз представників вашого знака — "Я використовую" — не варто сприймати буквально: навколишнім людям навряд чи сподобається той факт, що ними маніпулюють у власних корисливих інтересах.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 листопада для Водоліїв
День, коли головною вашою проблемою стане відсутність взаєморозуміння з людьми, що вас оточують: тим, кому це за всього бажання не вдасться, краще на якийсь час стати добровільним самітником.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 листопада для Риб
Роздратування, яке ви відчуватимете по відношенню до інших людей, буде зумовлене невдоволенням самими собою – вирішивши цю проблему, ви позбавитеся негативу у погляді на навколишній світ.
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