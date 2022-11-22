Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна впускати в себе негатив

День, коли в жодному разі не можна впускати в себе негатив, якого б вигляду – а він може бути привабливим – він не набув.
Зло не має бути спрямоване як назовні, так і всередину: не можна замислювати нічого поганого проти інших людей і займатися самокритикою, висловлювати погані побажання на адресу свого оточення і звинувачувати себе в життєвій ситуації, що склалася, думати погано про себе і людей навколо. Ті, кому вдасться утриматися від негативних думок, слів, емоцій і дій, вже надвечір відчують неймовірне моральне полегшення, адже вони витримали випробування, на яке їх наразили зірки.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 листопада для Овнів
Намагайтеся не брати участі в суперечках, навіть якщо тема вас зацікавить чи схвилює: велика ймовірність того, що ви не зможете стримати емоції, а вони, як відомо, є не найкращим доказом правоти.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 листопада для Тельців
Не варто "підганяти" організм, змушуючи його працювати за допомогою енергетичних напоїв або десятої за рахунком філіжанки кави: змиріться з тим, що енергія сьогодні слабка, і не ставте перед собою грандіозних цілей.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 листопада для Близнят
Представникам вашого знака сьогодні важливо утримуватися від негативних слів і думок: незабаром вони можуть матеріалізуватися, заподіявши комусь зло, а там і до прильоту енергетичного бумерангу недалеко.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 листопада для Раків
Не варто братися до реалізації складних професійних проєктів: на вашому шляху може виявитися безліч перешкод, які важко визначити на перший – поверхневий погляд.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 листопада для Левів
Конфлікти між близькими можуть серйозно ускладнити ваше життя, тож у ваших інтересах розвести їх у різні боки, як боксерів на рингу: знайдіть для кожного справу, якою вони займатимуться, доки не заспокояться.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 листопада для Дів
На критичні зауваження знайомих – і особливо незнайомих – вам людей реагувати категорично не рекомендується: до ваших реальних переваг і недоліків вони не мають жодного стосунку.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 листопада для Терезів
Небажано навіть слухати плітки, якими будуть ділитися ваші колеги, а брати участь в інтригах та підкилимних іграх і зовсім неприпустимо: пам'ятайте, що вам із цими людьми доведеться працювати й надалі.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 листопада для Скорпіонів
Нервове напруження, яке може відчуватися від самого ранку, необхідно знімати за допомогою улюбленої справи, головне – знайти для неї час у своєму насиченому професійному графіку.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 листопада для Стрільців
Сьогодні відпочивати потрібно, змінюючи рід діяльності: втомившись від розумової роботи, займіться фізичною – наприклад, вимийте в будинку підлогу та витріть пил, а, втомившись, поверніться до інтелектуальної праці.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 листопада для Козорогів
Уникнути нервового зриву, який цього дня цілком імовірний у представників вашого знака, допоможе робота: зосередьтеся на ній, але так, щоб у вас не залишилося жодної вільної хвилини.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 листопада для Водоліїв
Слабкість, яку ви відчуєте від самого ранку, обумовлена втомою: останнім часом ви надто багато працювали, тому сьогодні вам варто знизити навантаження, а ще краще присвятити день відпочинку.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 листопада для Риб
Небажано проводити ділові переговори: порозумітися з партнерами не вдасться, тому ймовірність запланованої внаслідок цього угоди доведеться взяти під великий сумнів.
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