Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно запускати бумеранг добра

День сприятливий для вирішення професійних і фінансових питань будь-якої складності – всі вони приречені на успіх.

Також не лише можна, але і треба займатися благодійністю: сьогодні вона принесе не лише моральне задоволення, що само собою вже дуже важливо, а й користь: бумеранг добра, який ніхто не скасовував, не забариться.

Овен

Представникам вашого знака цей день, незважаючи на його будній статус, потрібно присвятити відпочинку, інакше вже завтра вам може не вистачити сил, необхідних для повноцінного життя і роботи.

Телець

Перебуваючи у стані гарячковості, яка долатиме вас від самого ранку, важливо зважувати кожне своє слово, інакше легко можна буде образити когось із близьких людей, а вони цього зовсім не заслуговують.

Близнята

Енергією, нестачі якої не буде, необхідно розпоряджатися економно, інакше можна витратити її на вирішення питань, які можуть зачекати, а ось на важливі справи вже не вистачить.

Рак

Змін – як особистої, так і професійної якості – сьогодні краще уникати: не варто міняти місце роботи і розривати стосунки з близькою людиною – удачі від цих вчинків очікувати не варто.

Лев

Взявшись до роботи активно і з ентузіазмом, намагайтеся вчасно зупинитися: як відомо, всіх справ не переробиш, а ось сили потім доведеться відновлювати довго й наполегливо.

Діва

Головна умова професійного успіху – не лише правильно поставлена мета, а й упевненість у власних силах: якщо самооцінка кульгає, треба всіма можливими способами її підкріпити.

Терези

Чим би ви сьогодні не займалися, необхідно обмірковувати кожен свій крок, інакше можна припуститися кількох прикрих помилок, які відкинуть вас назад, через що доведеться все переробляти.

Скорпіон

Енергію, яку ви відчуєте цього дня, необхідно спрямувати, як кажуть у таких випадках, у мирне русло, інакше ви ризикуєте зробити вчинки, про які дуже швидко пошкодуєте.

Стрілець

Від надмірної активності – як професійної, так і побутової чи спортивної властивості – необхідно відмовитися: вона загрожує травмами, тому бажано провести день у спокійному стані.

Козоріг

Від різких рухів у будь-якій життєвій сфері необхідно відмовитися: з великою ймовірністю вже завтра ви пошкодуєте про зроблене, але прокрутити "кіноплівку" назад уже не власться.

Водолій

Через накопичену втому, кількість якої саме сьогодні може перейти в якість, ви можете охолонути до розпочатого раніше проєкту – не варто кидати роботу над ним, уже завтра у вас відкриється друге дихання.

Риби

Представники вашого знака – єдині у всьому зодіаку, кому сьогодні не варто розпочинати реалізацію нових проєктів, тому краще доведіть до кінця ті справи, які ви вже розпочали, але не встигли довести до ладу.

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