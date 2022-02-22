Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків Зодіаку: день, коли люди виявляють найгірші свої якості

Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків Зодіаку: день, коли люди виявляють найгірші свої якості

День, коли люди виявляють найгірші свої якості, що стає проблемою як для оточення, так і для них.

Невдоволення собою і життям, які багато хто може відчути зранку, протягом дня можуть трансформуватися у роздратування і навіть в агресію. Незважаючи на це, необхідно утримувати душевну рівновагу – вона допоможе уникнути вчинків, яких згодом доведеться соромитися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 лютого для Овнів

Необхідно дотримуватися плану, наміченого на сьогоднішній день: можливо, знайдуться люди, які вмовлятимуть знизити навантаження – мовляв, це непринципово – не варто до них дослухатися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 лютого для Тельців

Бажано скасувати всі ділові зустрічі та переговори та відмовитися від спілкування з начальством – у будь-якому разі взаємини, від яких багато що залежить у професійному та фінансовому плані, виявляться зіпсованими.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 лютого для Близнят

Романтичні побачення, як і зустрічі з родинними, навіть якщо вони заздалегідь були намічені на цей день, необхідно перенести – крім сварки, яка до того ж затягнеться надовго, вони нічого не принесуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 лютого для Раків

Важливо стежити не лише за своїми вчинками та словами, а й за думками: ненавмисне, що прослизнуло в голові недобре побажання швидко виповниться, а потім, на жаль, повернеться назад.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 лютого для Левів

На роботі важливо займатися тільки своїми безпосередніми обов'язками, не вплутуючи водночас в закулісні інтриги — вони не тільки заберуть час, але зіпсують вам репутацію.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 лютого для Дів

Отримавши вигідну професійну пропозицію – наприклад, обійняти нову посаду або перейти на інше місце роботи, не так уже й вигідно, як може здатися на перший погляд – цей крок необхідно продумати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 лютого для Терезів

На провокації, мета яких цього дня – вивести вас зі стану душевної рівноваги, сьогодні здатні навіть близькі люди – не варто реагувати на них, краще пропускати злі слова повз вуха.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 лютого для Скорпіонів

День несприятливий для серйозних професійних проєктів, але якщо ви не можете сидіти склавши руки, підтягніть "хвости", що скупчилися до цього часу, однаково за вас ніхто цього не робитиме.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 лютого для Стрільців

Перш ніж кинутися на допомогу людині, яка до вас за нею звернеться, переконайтеся в тому, що вона дійсно її потребує — найімовірніше, йтиметься про банальне шахрайство.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 лютого для Козорогів

День, коли полум'я скандалу може спалахнути з будь-якої — найменшої — іскри, тому намагайтеся не встрявати в конфлікти, навіть якщо вам здаватиметься, що ви просто зобов'язані це зробити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 лютого для Водоліїв

День несприятливий для будь-яких фінансових операцій: особливо не рекомендується підписувати важливі документи, від яких залежить ваш матеріальний добробут – як зараз, так і в майбутньому.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 лютого для Риб

Стежити за своїми висловлюваннями необхідно завжди, але сьогодні – особливо: будь-яке необережне слово здатне викликати конфлікт, "завдяки" якому легко можна буде придбати серйозного ворога.

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