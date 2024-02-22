Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли нам усміхнеться успіх

День, який вважається не тільки найенергетичнішим, але й найщасливішим у всьому місячному календарі.

Успіх – як у професійному, так і в особистому житті – насамперед супроводжуватиме тих, хто впевнений у своїх силах і, незважаючи на фінал робочого тижня, готовий рішуче рухатися до поставленої мети. У цей час можна розпочинати роботу над новими проєктами, брати на себе додаткове робоче навантаження, а також освідчуватися в коханні та робити пропозицію руки та серця.

Овен

Не втрачайте можливості з кращого боку показати себе перед керівництвом: можливо, воно недостатньо вас цінує, тому саме час виправити наявну несправедливість.

Телець

Нападки людини, яка ставиться до вас із упередженням, не варто приймати близько до серця: її думка навряд чи має для вас хоч якесь значення, тож бережіть нерви.

Близнята

Колеги-конкуренти докладуть маси зусиль до того, щоб збити вас з результативного робочого темпу і обійти вас на повороті, не варто йти у них на поводі і давати привід для задоволення собою.

Рак

Оскільки особливих трудових досягнень від вас сьогодні очікувати не доводиться, займіться наведенням ладу в навколишньому просторі — від свого робочого столу до всієї планети.

Лев

День, коли надмірна поспішність не дозволить виконати все заплановане, навпаки, може завадити цьому через скоєні помилки, так що діяти краще не поспішаючи.

Діва

Тим, хто хоче, щоб сьогоднішня робота була максимально плідною, не можна витрачати час на розгойдування – необхідно почати діяти одразу, від самого ранку, інакше енергія дня виявиться марною.

Терези

Взаємини з друзями – особливо тими, кого ви давно не бачили – можуть здатися напруженими, але варто поспілкуватися ближче, як ситуація прояснішає: виявиться, що вам просто потрібно частіше зустрічатися.

Скорпіон

Навколишні ставляться до вас максимально доброзичливо, проте це не означає, що ви не знайдете приводів для конфліктів, тому, зрозуміло, за можливості необхідно максимально скоротити спілкування.

Стрілець

Різкі слова, які можна буде почути цього дня на свою адресу, не варто – хоч як це дивно прозвучить – прикладати до себе: швидше, вони свідчать про моральні проблеми тих, хто їх висловить.

Козоріг

У разі загострення хронічних захворювань, можливих цього дня, в жодному разі не можна займатися самолікуванням: щоб одужати до свят, звернутися до лікаря і скрупульозно виконувати всі його розпорядження.

Водолій

Правильні відповіді на всі запитання, що виникають, сьогодні дасть інтуїція, до того ж дуже важливо не тільки почути її «голос», а й правильно витлумачити ті поради, які він вам дасть.

Риби

Сьогодні вам особливо важливо стежити за тим, що ви кажете: необережне слово, що ненароком вирвалося, може надовго зіпсувати взаємини з коханою, але такою вразливою людиною.

Читайте також: