Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли нас може накрити поганий настрій

День, коли кожного з нас може накрити поганий настрій і, як наслідок, незадоволення життям і небажання щось робити.

Найкращим способом уникнути такого морального стану зірки вважають усамітнення – воно дасть змогу зосередитися не на зовнішньому, а на внутрішньому світі: провести роботу над припущеними помилками, зробити висновки, намітити плани на майбутнє. Складаючи їх, необхідно враховувати знаки долі, які сьогодні траплятимуться на кожному кроці, – поганого вона не порадить.

Овен

Чим би ви сьогодні не займалися, головне — не поспішати: навіть рутинну домашню роботу необхідно робити спокійно, без поспіху, тільки в такому разі ви залишитеся задоволені отриманим результатом.

Телець

У візаєминах з людьми, які вас оточують, – як сторонніми, так і близькими – бажано проводити політику невтручання: навіть порад, про які вас не просять, краще не давати – навряд чи гідно їх оцінять.

Близнята

Яким би похмурим не був настрій, не втрачайте нагоди покращити його: зробити це можна, придумавши собі заняття, яке завжди приносить позитивні емоції – наприклад, своє хобі.

Рак

У жодному разі не можна брати участь у конфліктах – особливо, якщо особисто вас вони аж ніяк не торкаються: занадто великий ризик залишитися винними – як у першому, так і в другому разі.

Лев

Зірки радять вам навести лад у домі: навіть якщо він, на вашу думку, ідеальний, завжди знайдеться, що ще підправити – до речі, в результаті ви зможете знайти потрібну річ, яку вважали безповоротно втраченою.

Діва

Фінансові угоди, навіть найменшої – мінімальної – властивості бажано перенести на інший час, сьогодні ви навряд чи отримаєте прибуток, а саме він є головною метою у таких випадках.

Терези

Представникам вашого знака не тільки можна, а й потрібно зайнятися впорядкуванням особистого життя: схоже, стосунки з близькою людиною перестали тішити, саме час з'ясувати причини такої ситуації.

Скорпіон

Сьогодні – втім, як і завжди – не варто нікого вчити життю – навряд чи ті, кого ви вирішите направити на істинний шлях, оцінять шляхетність ваших намірів, швидше, все відбудеться з точністю до навпаки.

Стрілець

Енергії дня сприятливі для будь-яких домашніх справ: затишок, який ви зможете створити в результаті, створить гарний настрій, а він, зі свого боку, позитивно відіб'ється на житті, так що не ледарюйте.

Козоріг

Представникам вашого знака сьогодні не варто робити активних дій: якщо немає можливості відмовитися від них зовсім, має сенс хоча б не виявляти надмірного ентузіазму – користі він не принесе.

Водолій

Якщо ви не можете дозволити собі присвятити день відпочинку і зовсім нічого не робити, згадайте, що найкращий спосіб відновити сили – змінювати рід діяльності, тому намагайтеся чергувати режими праці та відпочинку.

Риби

Щоб розібратися в невдачах останніх днів, якщо такі були, необхідно залишитися в тиші і спокої і «прокрутити» події в голові як кіноплівку – відповідь прийде начебто сама собою.

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