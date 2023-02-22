Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: день протистояння добра і зла

Сьогоднішній день – перше в місячному циклі протистояння добра і зла, яке є своєрідною репетицією їхньої подальшої боротьби.

Незважаючи на те, що негатив буде не особливо сильним, недооцінювати його не можна – важливо уникати будь-яких ситуацій, які можуть виставити людину в темному світлі та заплямувати її репутацію. Позитивні зміни можливі у професійній діяльності, головне – докласти хоч трохи зусиль.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 лютого для Овнів

Не давайте "доброзичливцям" збити вас з робочого настрою, який ви відчуватимете від самого ранку, тоді сил і енергії вистачить на здійснення найсміливіших і найперспективніших професійних планів.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 лютого для Тельців

Найголовніше у спілкуванні з оточенням – нікому не казати грубощів і не робити уїдливих зауважень: це створить атмосферу небажаної ворожості як у робочому колективі, так і в родині.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 лютого для Близнят

Потребуючи підказки щодо того, як вчинити в тій чи іншій непростій ситуації, звертайте увагу на знаки, які посилатиме доля – один із них буде вкрай доречним.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 лютого для Раків

Небажано пробачати двозначні жарти і різкі зауваження, які можуть робити різні – як близькі, так і малознайомі – люди: варто показати, що ви можете відповісти належним чином.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 лютого для Левів

В першій половині дня у вас несподівано може статися напад дратівливості: він буде зумовлений негативним впливом Місяця, тому триватиме недовго – треба опанувати себе й перетерпіти.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 лютого для Дів

Пристрасті, які можуть сьогодні вирувати у вашій душі, можна буде вгамувати, придумавши собі корисну й захопдливу справу: можна, наприклад, зробити переставляння меблів у квартирі або оновити домашній текстиль.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 лютого для Терезів

У конфлікті між близькими людьми бажано дотримуватися нейтралітету – ставши на бік когось одного, ви, найімовірніше, образите та розсердите іншого – знову налагодити з ним стосунки буде непросто.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 лютого для Скорпіонів

Не варто відкидати критику, яку ви можете почути на свою адресу: важливо не лише прислухатися до неї, а й зробити з неї правильні – конструктивні – висновки на майбутнє.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 лютого для Стрільців

Властивий вам перфекціонізм може перешкодити із закінченням розпочатого проєкту: діючи відповідно до принципу "краще – ворог хорошого", можна переробляти його до безкінечності.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 лютого для Козорогів

Необдумані слова близької людини можуть стати одкровенням: ви несподівано для себе зрозумієте, як вона насправді до вас ставиться: найімовірніше, відкриття буде приємним.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 лютого для Водоліїв

Кипучу енергію цього дня необхідно вольовим зусиллям спрямувати на вирішення конкретних завдань, інакше можна зруйнувати все довкола, включно зі стосунками з дорогими вам людьми.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 лютого для Риб

З керівництвом сьогодні краще не сперечатися: через поганий настрій воно може чіплятися до будь-яких дрібниць, а ви, найімовірніше, за словом у кишеню не полізете – стосунки будуть серйозно зіпсовані.

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