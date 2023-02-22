Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: день протистояння добра і зла

Сьогоднішній день – перше в місячному циклі протистояння добра і зла, яке є своєрідною репетицією їхньої подальшої боротьби.
Незважаючи на те, що негатив буде не особливо сильним, недооцінювати його не можна – важливо уникати будь-яких ситуацій, які можуть виставити людину в темному світлі та заплямувати її репутацію. Позитивні зміни можливі у професійній діяльності, головне – докласти хоч трохи зусиль.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 лютого для Овнів
Не давайте "доброзичливцям" збити вас з робочого настрою, який ви відчуватимете від самого ранку, тоді сил і енергії вистачить на здійснення найсміливіших і найперспективніших професійних планів.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 лютого для Тельців
Найголовніше у спілкуванні з оточенням – нікому не казати грубощів і не робити уїдливих зауважень: це створить атмосферу небажаної ворожості як у робочому колективі, так і в родині.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 лютого для Близнят
Потребуючи підказки щодо того, як вчинити в тій чи іншій непростій ситуації, звертайте увагу на знаки, які посилатиме доля – один із них буде вкрай доречним.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 лютого для Раків
Небажано пробачати двозначні жарти і різкі зауваження, які можуть робити різні – як близькі, так і малознайомі – люди: варто показати, що ви можете відповісти належним чином.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 лютого для Левів
В першій половині дня у вас несподівано може статися напад дратівливості: він буде зумовлений негативним впливом Місяця, тому триватиме недовго – треба опанувати себе й перетерпіти.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 лютого для Дів
Пристрасті, які можуть сьогодні вирувати у вашій душі, можна буде вгамувати, придумавши собі корисну й захопдливу справу: можна, наприклад, зробити переставляння меблів у квартирі або оновити домашній текстиль.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 лютого для Терезів
У конфлікті між близькими людьми бажано дотримуватися нейтралітету – ставши на бік когось одного, ви, найімовірніше, образите та розсердите іншого – знову налагодити з ним стосунки буде непросто.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 лютого для Скорпіонів
Не варто відкидати критику, яку ви можете почути на свою адресу: важливо не лише прислухатися до неї, а й зробити з неї правильні – конструктивні – висновки на майбутнє.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 лютого для Стрільців
Властивий вам перфекціонізм може перешкодити із закінченням розпочатого проєкту: діючи відповідно до принципу "краще – ворог хорошого", можна переробляти його до безкінечності.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 лютого для Козорогів
Необдумані слова близької людини можуть стати одкровенням: ви несподівано для себе зрозумієте, як вона насправді до вас ставиться: найімовірніше, відкриття буде приємним.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 лютого для Водоліїв
Кипучу енергію цього дня необхідно вольовим зусиллям спрямувати на вирішення конкретних завдань, інакше можна зруйнувати все довкола, включно зі стосунками з дорогими вам людьми.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 лютого для Риб
З керівництвом сьогодні краще не сперечатися: через поганий настрій воно може чіплятися до будь-яких дрібниць, а ви, найімовірніше, за словом у кишеню не полізете – стосунки будуть серйозно зіпсовані.
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