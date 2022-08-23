Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли сварки та конфлікти заберуть енергію

День, коли дуже легко втратити енергію, яка – через суперечки та конфлікти – витікатиме у невідомому напрямку.

Сили, якщо людина має в них достатньої кількості, краще витратити на вирішення професійних, особистих і побутових питань. Всі покупки, зроблені цього дня, виявляться із прихованим браком, який виявиться через деякий час, коли повертати придбане назад буде пізно, тому від шопінгу рекомендується відмовитись.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 серпня для Овнів

Щоб не наламати дров на роботі, за серйозні проєкти не варто братися – краще зосередитися на монотонних справах, під час виконання яких важко щось зіпсувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 серпня для Тельців

День, коли не варто брати на себе дуже багато: по-перше, таким чином легко можна буде надірватися, по-друге, це навряд чи сподобається недоброзичливо налаштованим колегам.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 серпня для Близнят

Ідеї, що спали на думку в цей день, можуть виявитися досить перспективними, головне – не розповідати про них ні друзям, ні колегам, інакше будь-яке починання легко можна буде наврочити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 серпня для Раків

Енергію, відпущену зірками та природою, необхідно витрачати розумно: навіть не намагайтеся зробити все й одразу, краще планомірно розподіліть завдання на усі дні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 серпня для Левів

Цього дня вітається розумна частка економії: ніхто не говорить про те, що потрібно відмовлятися від необхідного, але покупку надмірностей краще відкласти на інший час.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 серпня для Дів

Від ухвалення важливого рішення цього дня краще відмовитися — через те, що не вдасться об'єктивно зважити всі за і проти, воно з великою ймовірністю виявиться помилковим.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 серпня для Терезів

Бажано – якщо, звісно, видасться така можливість – обмежити спільне проведення часу з коханою людиною: тісне спілкування загрожує сварками і конфліктами.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 серпня для Скорпіонів

Через енергію, що б'є фонтаном, дуже важливо утримуватися від порожніх розмов і суперечок на рівному місці, інакше не уникнути конфліктів, які матимуть серйозні і довготривалі наслідки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 серпня для Стрільців

Представникам вашого знака цього дня краще не виходити з дому: покинувши його стіни, ви обов'язково знайдете пригоди на свою голову, тоді як вдома у вас буде достатньо турбот та клопоту.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 серпня для Козорогів

Зірки рекомендують вам не виходити сьогодні з ролі сірих кардиналів — не варто виділятися із загальної маси людей, що оточують вас, це може негативно позначитися на взаєминах із ними.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 серпня для Водоліїв

Справам можна присвятити лише першу половину дня, друга більше підійде для відпочинку, особливо якщо він так чи так буде пов'язаний із творчістю – креативні здібності будуть бити ключем.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 серпня для Риб

Зірки рекомендують вкрай обережно поводитися з грошима: не носіть із собою великі суми готівкою, щоб не втратити і не робити непродуманих спонтанних покупок.

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