Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли сварки та конфлікти заберуть енергію

День, коли дуже легко втратити енергію, яка – через суперечки та конфлікти – витікатиме у невідомому напрямку.
Сили, якщо людина має в них достатньої кількості, краще витратити на вирішення професійних, особистих і побутових питань. Всі покупки, зроблені цього дня, виявляться із прихованим браком, який виявиться через деякий час, коли повертати придбане назад буде пізно, тому від шопінгу рекомендується відмовитись.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 серпня для Овнів
Щоб не наламати дров на роботі, за серйозні проєкти не варто братися – краще зосередитися на монотонних справах, під час виконання яких важко щось зіпсувати.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 серпня для Тельців
День, коли не варто брати на себе дуже багато: по-перше, таким чином легко можна буде надірватися, по-друге, це навряд чи сподобається недоброзичливо налаштованим колегам.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 серпня для Близнят
Ідеї, що спали на думку в цей день, можуть виявитися досить перспективними, головне – не розповідати про них ні друзям, ні колегам, інакше будь-яке починання легко можна буде наврочити.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 серпня для Раків
Енергію, відпущену зірками та природою, необхідно витрачати розумно: навіть не намагайтеся зробити все й одразу, краще планомірно розподіліть завдання на усі дні.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 серпня для Левів
Цього дня вітається розумна частка економії: ніхто не говорить про те, що потрібно відмовлятися від необхідного, але покупку надмірностей краще відкласти на інший час.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 серпня для Дів
Від ухвалення важливого рішення цього дня краще відмовитися — через те, що не вдасться об'єктивно зважити всі за і проти, воно з великою ймовірністю виявиться помилковим.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 серпня для Терезів
Бажано – якщо, звісно, видасться така можливість – обмежити спільне проведення часу з коханою людиною: тісне спілкування загрожує сварками і конфліктами.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 серпня для Скорпіонів
Через енергію, що б'є фонтаном, дуже важливо утримуватися від порожніх розмов і суперечок на рівному місці, інакше не уникнути конфліктів, які матимуть серйозні і довготривалі наслідки.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 серпня для Стрільців
Представникам вашого знака цього дня краще не виходити з дому: покинувши його стіни, ви обов'язково знайдете пригоди на свою голову, тоді як вдома у вас буде достатньо турбот та клопоту.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 серпня для Козорогів
Зірки рекомендують вам не виходити сьогодні з ролі сірих кардиналів — не варто виділятися із загальної маси людей, що оточують вас, це може негативно позначитися на взаєминах із ними.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 серпня для Водоліїв
Справам можна присвятити лише першу половину дня, друга більше підійде для відпочинку, особливо якщо він так чи так буде пов'язаний із творчістю – креативні здібності будуть бити ключем.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 серпня для Риб
Зірки рекомендують вкрай обережно поводитися з грошима: не носіть із собою великі суми готівкою, щоб не втратити і не робити непродуманих спонтанних покупок.
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