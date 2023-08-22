Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку: день переосмислення своїх вчинків

День переосмислення та оцінки своїх вчинків – як у професійній, так і в особистій життєвій сфері.

Можна проводити роботу над помилками, робити висновки та визначати нові мету та завдання. Тим, хто стурбований своєю кар'єрою, зірки рекомендують трохи пригальмувати: зараз зусилля успіхом не увінчаються, тож потрібно взяти таймаут і нагромадити необхідні для роботи сили – як фізичні, так і моральні.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 серпня для Овнів

Зірки закликають вас присвятити сьогоднішній день собі – точніше, заняття, яке приносить вам максимальне задоволення: для одних це – догляд за собою, для інших – читання чи рукоділля, для третіх – прогулянки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 серпня для Тельців

Не варто тягнути свою роботу самотужки: варто лише кинути клич, як на допомогу прийдуть друзі та рідні, які готові робити її разом з вами – не відмовляйтеся від їхніх послуг.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 серпня для Близнят

Не відволікайтеся на розмови, які не мають безпосереднього стосунку до вашої роботи, навіть якщо вони здадуться цікавими: ви не одразу помітите, скільки часу вони у вас заберуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 серпня для Раків

Представники вашого знака, які давно збираються щось змінити у своїй професійній діяльності, можуть вважати, що їм пощастило – сьогодні максимально сприятливий для рішучих дій.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 серпня для Левів

День сприятливий для спілкування з друзями та родичами, з якими ви давно не бачилися і не зідзвонювалися – має сенс зателефонувати чи хоча б написати їм, це принесе користь обом сторонам.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 серпня для Дів

Розуміючи, що винні перед кимось із близьких, скористайтеся позитивними енергіями дня, щоб вибачити, якщо ж хтось образив вас, а зараз має намір перепросити, обов'язково прийміть його.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 серпня для Терезів

Вирішивши змінити місце роботи, не поспішайте робити рішучі кроки: переберіть пропозиції, зважте всі докази на користь кожного з них і тільки потім говоріть «так» або «ні».

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 серпня для Скорпіонів

Фінансова пропозиція, яку позиціонуватимуть як виняткову вигідну, насправді такою, найімовірніше, не є, так що, щоб уникнути неприємностей, краще її не приймати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 серпня для Стрільців

Вам сьогодні важливо ставити перед собою лише реальну мету, цей день не підходить для нездійсненних мрій – вдаючись їм, ви даремно витратите дорогоцінний час, який потрібний вам для реальних справ.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 серпня для Козорогів

Не варто прагнути підкорення серйозних професійних вершин – однаково «піднятися» на них вам не вдасться. Використовуйте день для рутинної роботи, до якої ще не доходили руки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 серпня для Водоліїв

Якщо людина, яка вас чимось зачепила, захоче налагодити стосунки, не відмовляйтеся: забудьте про сварку, яка розвела вас у різні боки, – не варто так довго носити «камінь» образи за пазухою.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 серпня для Риб

Ухвалене в цей день рішення з великою ймовірністю виявиться неправильним і може з часом призвести до небажаних – і навіть неприємних – наслідків.

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